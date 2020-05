Rige la segunda cuota de aumento al personal doméstico: Cómo quedan los salarios

A partir de mayo aumentan un 5% los sueldos de todo el personal doméstico y el salario mínimo pasa a ser $144,50 la hora. Se trata de la segunda cuota del incremento del 10% dispuesto a partir del 1° de marzo dispuesta por la Resolución N°1/2020 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.



El personal que realiza tareas generales, que se encarga de las tareas comunes de las casas -la categoría más numerosa del sector- con retiro, en mayo pasa a $ 144,50 la hora. Sin retiro subirá a $ 155,50. En total por mes, con retiro suma $ 17.785,50 y sin retiro $ 19.777.



En cuanto a la Categoría de asistencia y cuidado de persona, tendrán el mismo monto salvo que sea con cama adentro, cuyo mínimo subirá a $22.039,50 por mes.



Para la Categoría de personal para tareas específicas, con retiro, cobrarán en mayo $20.270 y por hora $165. Y sin retiro, $22.564 mensual y $181 por hora. Los caseros, con el aumento tendrán un sueldo mensual de $19.777, y por hora $155.50



Para los supervisores con retiro, la remuneración mensual será de $21.818 y la hora $174.50. Mientras que para el personal sin retiro, los montos serán $24303 y $191 respectivamente.



A partir del dictamen del aislamiento social preventivo y obligatorio para evitar el crecimiento exponencial del coronavirus, gran cantidad de empleadas, en su mayoría son mujeres, se vieron obligadas a dejar de concurrir a sus trabajos aunque continuaron recibieron sus haberes. Hay algunas excepciones como aquellas cuya actividad es cuidar adultos mayores o niños cuyos padres realizan tareas esenciales.



Actualmente, se está analizando cuándo podrán retomar con sus actividades habituales, si bien aún no hubo anuncios oficiales. Las empleadas domésticas tienen acceder a cobrar el bono de Anses de $10.000 (el Ingreso Familiar de Emergencia), este ingreso extra no reemplaza el pago del salario por parte de sus empleadores, que debe pagarse en forma completa.



Según los datos oficiales, existen 1.730.000 puestos de personal doméstico en las casas privadas, de los cuales 515.000 están registrados ante la Seguridad Social y 1.214.000 trabajan en la informalidad. En tanto, según la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA), a pesar de la prohibición de despidos establecida por el DNU 329/2020, se produjeron muchas cesantías. En muchos otros casos no se está pagando el salario a quienes les corresponde por la licencia debido a la cuarentena. Se plantea incluir en el programa de ayuda económica a los empleadores de trabajadores de casas particulares.