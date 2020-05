Créditos a tasa cero: 80.000 monotributistas y autónomos ya iniciaron el trámite

Alrededor de 80.000 monotributistas y autónomos iniciaron su trámite para solicitar un crédito a tasa cero, en la jornada inicial en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó el proceso a través de su página web.Asimismo, siete de cada diez personas que tramitaron su préstamo cuentan con tarjeta de crédito mientras que el monto promedio solicitado rondó los $ 100 mil, por lo que ya se habrían liberado órdenes de préstamos por cerca de $ 8.000 millones.Los monotributistas y autónomos que no hayan podido tramitar el crédito hoy tendrán tiempo hasta el 29 de mayo para ingresar en la página web de la AFIP con su CUIT y clave fiscal (nivel de seguridad 2) e ingresar en la solapa "Crédito Tasa Cero".Allí deberán completar el monto del préstamo que desea solicitar, la Clave Bancaria Uniforme (CBU) y el número de tarjeta de crédito asociada al mismo banco de la cuenta que se está informando.Una vez terminado este proceso el banco elegido tendrá 48 horas hábiles para proceder a la acreditación de los hasta $150.000 para las categorías D en adelante, de hasta $104.370 para la categoría C, de hasta $78.277 para la categoría B y de hasta $52.184 para la categoría A de Monotributo.Quienes accedan al crédito deberán usarlo sólo a través de la tarjeta de crédito y no podrán retirarlo en efectivo a través de cajeros automáticos ni usarlo para comprar dólares o realizar operaciones en el mercado bursátil.La jornada estuvo marcada por un intenso tráfico en la página web de la AFIP que, a raiz del ingreso masivo de usuarios para consultar si podían acceder al crédito, se vieron limitadas las solicitudes de préstamos."Hubo dificultades con el sitio web generadas por el tráfico generado pero entendemos que se van a solucionar con el correr de las horas", informaron fuentes oficiales.Una situación similar se produjo en las páginas web de distintos bancos que, sobre todo por la mañana, registraron fallas y demoras en la carga de los portales de acceso al homebanking.Según confiaron a Télam fuentes bancarias, hoy recibieron cerca del triple del tráfico que tienen en un día habitual producto de la combinación de cierre de fin de semana largo, pagos y compras de inicio de mes y el deseo de clientes de saber si podían aplicar al crédito de la AFIP.Asimismo, no deben haber cobrado servicios al sector público por más de un 30% de su facturación en el período comprendido entre el 12 de marzo y el 12 de abril de 2020 ni percibir ingresos de trabajos en relación en dependencia o provenientes de una jubilación.Para monotributistas, la facturación que hayan hecho en el período antes mencionado deberá ser menor al promedio mensual del ingreso bruto mínimo de la categoría en la que se encuentre registrado, mientras que para los autónomos se comparará el período comprendido entre el 20 de marzo y el 19 de abril de 2019 respecto del mismo período de 2020.En los casos en que la facturación electrónica no se encuentre disponible, las compras no deberán ser superiores al 80% del promedio mensual del límite inferior de la categoría en que se encuentre registrado.No serán elegibles aquellos que mantengan deudas mayores a 90 días (situación crediticia 3, 4, 5 o 6) y, en el caso de los trabajadores autónomos, no podrán adherirse si también están inscritos en el Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes o sean integrante de directorio de sociedades comerciales.En cada crédito otorgado se adicionará el monto equivalente a tres impuestos integrados mensuales, tanto para monotributistas como trabajadores autónomos, correspondientes a los tres meses de abril, mayo y junio. (Télam)