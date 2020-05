El dólar blue subió $2 a $120

Las nuevas trabas para comprar dólares en el mercado bursátil impuestas por el Banco Central con el objetivo de frenar la suba de los tipos de cambio implícitos dieron resultado en el primer día de vigencia.



El dólar Contado con Liquidación (CCL) -que surge de la compraventa de títulos con el fin de fugar capitales del país- retrocedió un 1,9% este lunes a $112,56. La brecha con la cotización mayorista, de esta manera, se redujo al 68,2%.



A la par, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro de la Argentina- descendió un 1,8% a $110,19, lo cual dejó un spread del 64,6% frente a la divisa que opera en el MULC.



Sucedió en el primer día de vigencia de la resolución del Banco Central que establece que una persona que realizó compras por hasta u$s200 en el mercado minorista no podrá realizar operaciones con Contado con Liquidación y dólar Bolsa por los 30 días posteriores a la fecha en que se realizó esa adquisición de divisas.



Christian Buteler, analista financiero, destacó en diálogo con Ámbito que "la batería de medidas del Banco Central (además se refiere a las resoluciones de las semanas anteriores vinculada a los Fondos Comunes de Inversión) contra el CCL y el MEP tendrá su impacto, pero será en el corto plazo".



Agregó: "en lo inmediato, las medidas restarán demanda ya que distintos actores no podrán operar porque porque solicitaron un crédito en caso de empresas o porque compraron dólares a valor oficial en el caso de los particulares; pero el largo plazo, no hay perspectiva de cambios: la emisión de pesos continúa constante, las tasas siguen siendo negativas frente a la inflación esperada, y eso termina afectando".



Con respecto a las brechas, Buteler destacó que las medidas "pueden demorar la amplitud de las brechas, pero habrá que ver si se achican considerablemente".



Cabe recordar que, la semana pasada, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso que los FCI en pesos deberán invertir, al menos, el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la Argentina y, exclusivamente, en moneda nacional, a través de la resolución general 836/2020 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.



Antes de eso, el Banco Central decidió un aumento en la tasa de pases, de 11,4% a 15,2%, para regular la cantidad de pesos en circulación, y dispuso que los "fondos t+0" no tendrán la obligación de contar con encajes.



Mientras que, la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevos límites a la tenencia de depósitos en moneda extranjera que están en cartera de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) abiertos en busca de frenar la demanda del billete verde. Dólar blue El blue subió $2 a $120, en cuevas del Microcentro, según un relevamiento de Ámbito, en medio del creciente apetito por la divisa estadounidense.



Desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno, el dólar informal acumula un salto de más de $34,50 (el 20 de marzo había cerrado a $85,50). Dólar oficial El dólar turista -con el 30% de recargo por el impuesto PAÍS- cerró estable a $89,91 en agencias y bancos de la city porteña, según promedio de Ámbito. Mientras tanto, la cotización promedio del dólar minorista en los bancos también se mantuvo estable a $69,16.



A su vez, en el Banco Nación, el precio del billete terminó sin cambios a $68,70 en el canal electrónico.



En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa aumentó nueve centavos a $66,93, en el valor de regulación fijado para este lunes por el Banco Central.



La moneda norteamericana operó con un recorrido mixto, con una primera parte con una demanda tonificada que exigió de las ventas oficiales y una segunda mitad en la que la intensidad de los ingresos genuinos generó un cambio de tendencia que le permitió al Banco Central recuperar las ventas iniciales y terminar con saldo positivo por su intervención (según operadores, la autoridad monetaria compró u$s50 millones).



Los precios, sin embargo, estuvieron todo el día cristalizados en torno al valor de regulación oficial sin modificaciones ni oscilaciones que los apartaran de ese rango. En un escenario de tranquilidad, la mejora sustancial de la oferta verificada en el último tramo de la sesión acompañó la acción oficial acoplándose al precio de venta fijado por el Banco Central.



El operador Gustavo Quintana puntualizó que "con las novedades introducidas por las mayores restricciones para acceder al mercado de cambios, mayo comenzó con un saldo promisorio para el Banco Central ya que, luego de varias jornadas con resultados negativos, la autoridad monetaria pudo concluir la primera rueda del mes con un interesante monto de compras netas en el mercado".



Puntualizó que "la oferta genuina se intensificó en el último tramo de la sesión con una envergadura que excedió por mucho los pedidos de compra autorizados, dando pie a una recuperación de recursos por parte de la autoridad de control. El ajuste de la cotización fijado para hoy estuvo en línea con el del último día de la semana pasada, un dato que puede estar confirmando que el suave deslizamiento de los precios se mantiene por el corto plazo al menos".



De acuerdo al informe de la Cámara de la Industria de Aceite y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), publicado este lunes, la liquidacion de divisas por parte del sector agroexportador cayó en abril 20,39% interanual, al ubicarse en torno de los u$s1.500 millones, aunque ascendió respecto de marzo de este año 43,2%.



De esta manera, abril cerró con un ingreso de divisas al país de u$s1.524.445.457, lo que significó una merma respecto del mismo período del año pasado de u$s390,5 millones. En la comparación con marzo de este año, la liquidación se incrementó en un 43,2%, unos u$s460,1 millones más.



Con los datos de abril, el primer cuatrimestre del año concluyó con una liquidación de divisas 17,8% inferior al mismo periodo del año pasado, al alcanzar los u$s5.017.586.918. En el mundo El dólar subía este lunes contra la mayoría de las principales monedas del mundo, en medio de temores de que se reinicie la disputa comercial entre Estados Unidos y China del año pasado, esta vez por el nuevo coronavirus.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, atribuyeron la culpa de la pandemia a China, donde se cree que se originó el nuevo brote de coronavirus.



La última salva vino de Pompeo, quien el domingo dijo que hay evidencia significativa de que el virus surgió de un laboratorio en la ciudad central de Wuhan.



El euro bajaba un 0,3%, a 1,0939 dólares, y la libra esterlina cedía un 0,6%, a 1,2420 dólares.



El mayor movimiento en los mercados de divisas era el del yuan, que bajó hasta un mínimo de seis semanas de 7,1555 unidades frente al dólar en el mercado "offshore".



Pompeo no aportó pruebas ni cuestionó la conclusión de inteligencia estadounidense de que el virus no fue creado por el hombre. Pero los comentarios aumentan la presión de Washington sobre Pekín a medida que suben las muertes y el daño económico de ese país.



El yen, considerado una divisa de refugio, era la única moneda importante que subía frente al dólar, con un alza de un 0,1%, a 106,78 unidades por billete verde. Reservas En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s299 millones. Los plazos nuevamente mostraron caídas de alrededor del 0,3% en promedio. Los meses de mayo y junio concentraron más de 40% del volumen operado, con tasas del 42,82% y 45,92% TNA, respectivamente.



Las Reservas Internacionales del BCRA subieron el jueves u$s23 millones a u$s43.569 millones. Sin embargo, por la postura de venta que tuvo la autoridad monetaria durante las últimas semanas, el saldo neto de abril mostró una pérdida de u$s16 millones.