Créditos a tasa cero y compra de dólares: Colapsaron webs de bancos y de AFIP

Ante la enorme demanda en el primer día para tramitar el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos, las páginas web de la AFIP y de los bancos no dieron abasto. Muchos contribuyentes que intentaron iniciar el trámite se chocaban con la frustración de la pantalla que avisa "esta página no funciona". Sin embargo, desde los despachos oficiales aseguran que si bien hay algunas dificultades por la gran cantidad de interesados, la página de la AFIP sigue estando disponible y ya varios miles de personas pudieron iniciar el trámite."Hubo algunas dificultades de acceso. A medida que baje la novedad será más sencillo", indicaron fuentes oficiales. "Ya hay miles de créditos tramitados. La demanda se disparó muy rápido, a tono con las dificultades que hay en la población. Entendemos la frustración que se puede generar por las dificultades para acceder al trámite, pero queremos transmitir tranquilidad. Hasta el 29 de mayo hay tiempo para gestionar el crédito".El crédito tendrá un máximo de $ 150.000 y se devolverá en 12 cuotas sin interés a partir de octubre.Desde gobierno aseguran que el sistema funciona pese a los problemas. "De hecho ya pudieron hacer el trámite varios miles de personas". Esta tarde se anunciará qué cantidad de trámites fueron completados ante la AFIP en el primer día.También está previsto que se informe qué cantidad de empresas accedieron al programa de salario complementario en el que el Estado se hace cargo de una parte de los sueldos en las firmas y sectores afectados por la cuarentena.La expectativa generada por la puesta en marcha de estos créditos tuvo un efecto colateral. Muchos clientes se encontraron hoy con que no podían acceder al home banking. Justo en el arranque de mes, cuando aumenta la demanda porque se habilita el cupo de compra de US$ 200 mensuales que el Banco Central establece para cada contribuyente. En medio de la incertidumbre que se potencia en una semana clave para la reestructuración de la deuda, muchos quisieron apurarse a comprar divisas.Pero hubo problemas en el acceso al homebanking porque los bancos tuvieron demoras en sus servidores "a raíz de la instalación de los sistemas que requiere la plataforma de la AFIP", contaron desde una de las entidades. Esas actualizaciones hicieron que los sitios web de los bancos funcionaran durante la mañana con intermitencias.Si bien los bancos empezaron a poner a puntos sus sistemas para tramitar estos créditos on line, aun no se enfrentar a la prueba de la demanda directa por parte de sus clientes. La razón es que la AFIP es el organismo que inicia el trámite y hasta que no se obtengan las validaciones de parte del Banco Central, el contribuyente no puede dirigirse al banco para pedir el préstamo.Desde la AFIP recalcaron que el trámite solo puede realizarlo la persona que cumplen con los parámetros de elegibilidad: monotributistas y autónomos que no trabajen en relación de dependencia, ni sean proveedores del Estado, ni cobren jubilaciones y que en estas semanas hayan visto su actividad frenada por la pandemia. Fuente: (Clarín).-