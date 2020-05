Quienes compren u$s 200 por mes no podrán operar dólar Bolsa ni "contado liqui"

Los inversores individuales, categorizados como personas físicas, ya no podrán realizar operaciones que les permitan hacerse de dólares a través de la Bolsa.El Banco Central (BCRA) dispuso a través de la circular A 7001 mayores restricciones para las operaciones con moneda extranjera no sólo para las empresas, como se dio a conocer el jueves, sino también para los individuos, según confirmaron voceros de la entidad aEn concreto,por las vías indirectas, conocidas como dólar Bolsa o contado con liquidación, que llegaron a tocar los $ 118 por dólar en la última semana.El punto 3 de la circular 7001 establece que "en las operaciones de clientes que correspondan a egresos por el mercado de cambios (incluyendo aquellas que se concreten a través de canjes o arbitrajes),en la que conste que:Este requisito no resultará de aplicación para las operaciones de egresos que correspondan a operaciones propias de la entidad en carácter de cliente"., no podrá realizar operaciones de dólar Bolsa o contado con liqui por los 30 días posteriores a la fecha en que realizó dicha compra de dólares.A su vez, deberá acreditar mediante una declaración jurada que en el día de la operación y en los 30 días corridos anteriores a esa fecha no efectuó venta de títulos con liquidación en moneda extranjera o transferencia de esos títulos a entidades del exterior., y también fijó normas estrictas para el acceso de las personas jurídicas al MEP o el contado con liqui.