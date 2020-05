Bono de Anses: El calendario para cobrar en mayo y salario complementario

Paso a paso para realizar el reclamo

Salario Complementario

Ambos continuarían

Primera tanda

Con las últimas modificaciones presupuestarias,, suficiente para beneficiar a 1,1 millón más de personas que solicitaron la asistencia del Estado y que hasta ahora habían sido rechazados.Según los datos que(entre beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo e inscriptos que cumplen con los requisitos del programa extraordinario)Pero el presupuesto asignado alcanza ahora para 8,9 millones de beneficiarios, esto es casi 1,1 millones de beneficiarios más, a condición de que se trate de trabajadores informales,Sucedió que los resultados iniciales más que duplicaron las expectativas de que la transferencia llegara a 3,6 millones de familias.tuvieran una segunda oportunidad en caso de que consideraran que cumplían con los requisitos.La segunda oportunidad para calificar es a partir de una aplicaciónLos motivos para reclamar tras el rechazo original van desde fallas en los datos de contacto a cambios de domicilio o de estado civil, pues la asignación se otorga a familias y no a personas. Por caso, en una pareja separada que. De ese tipo de reclamos, y otras modificaciones menores al universo de beneficiarios puede derivar el aumento en la partida presupuestaria para el bono.La modificación presupuestaria que asigna fondos extra para el IFE fue publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso en su informe Impacto Financiero del COVID-19 al 28 de abril 2020.Además de la decisión de ampliar y agilizar el pago del Bono, el Gobierno también debe decidir e informar, en principio la semana que hoy se inicia,y también quedó pendiente el resultado de los pedidos de firmas con más de 800 empleados, que se anunciarían en breve.Los tiempos son estrechos y cuánto más se demore el anuncio, mayores habrá en la liquidación de sueldos, en la medida que las pymes no saben aún si elAlgunas pymes que aún no recibieron la notificación de la AFIP y ya liquidaron los sueldos de abril, lo hicieron en base a un cálculo estimativo de cuanto creen que depositará la Anses a sus empleados.El gabinete económico hace un seguimiento del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, según indicaron fuentes oficiales, lo más probable es queLa nueva etapa es de "flexibilización", en particular en las provincias, lo que llevaría a que la situación de ingresos en mayo sea distinta a la de abril. De hecho, ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló en declaraciones radiales que este mes "va a haber un incremento importante en la actividad", cuidando en especial que las actividades que se liberen no contribuyan aLa actividad de profesiones independientes y con protocolos sanitarios ya empezó a permitirse en las localidades de menos de 500.000 habitantes lo que liberó, por caso, la construcción privada.. Del primero, recién se están terminando de abonar la primera tanda de beneficios y del salario complementario hubo falencias en la falta de información de la AFIP a las empresas beneficiadas en tiempo y forma. Fuente: (Infobae).-