Concesionarios dicen que "no podrán cubrir ni el 25%" de los sueldos de abril

Los concesionarios aseguran que no podrán cubrir ni el 25% de los sueldos de abril, a pesar del acuerdo al que arribaron la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) con la Confederación General de Trabajo (CGT), la Unión Industrial Argentina (UIA), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y el Ministerio de Producción de la Nación.



"Reforzaremos nuestros planteos para lograr iniciativas de reactivación inmediatas, comenzando con una reducción importante en la carga impositiva nacional, provincial y municipal como medida de emergencia por los próximos 90 días, para que la situación no se torne insostenible en el nivel de empleo, producción y ventas", señala una circular institucional que emitió Acara.



"Caso contrario, los concesionarios no podremos afrontar nuestros gastos y ni siquiera el 25% de los salarios que pagaremos en el mes de abril", detalla en el texto la asociación.



Para Acara, el gremio "ha comprendido que se está frente a una situación extraordinariamente negativa, con una pandemia planetaria donde las mayores economías del mundo han sucumbido en niveles nunca visto por nosotros".



Sin embargo, considera que las medidas que se tomaron hasta ahora no fueron suficientes para la subsistencia del sector. "Tendremos un próximo trimestre muy, muy duro. En nuestra Argentina, nos ha pegado más fuerte aún, luego de tres años de bajas importantísimas en los niveles de patentamiento, pasando de 900.000 a 460.000 unidades, y con un año 2020 que a duras penas llegará a las 200.000 unidades, mientras que nuestras estructuras están preparadas para vender 750.000", explican desde la entidad.



Días atrás, Acara ya había pedido que el Gobierno asista a las empresas para el pago total de los salarios por tres meses. Lo manifestaron a través de un comunicado que difundió la entidad.



Cronista.com.