Cambio en el Gobierno: Vanoli se va de la ANSES

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le solicitó en la noche de este miércoles la renuncia al titular de la ANSES, Alejandro Vanoli, confirmaron fuentes oficiales. La decisión se debe a la necesidad del Ejecutivo de contar con una gestión en el organismo "más dinámica y cercana a las necesidades de la gente" en el marco de esta emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19.



Según pudo saber Ámbito, Cafiero le informó la decisión en una reunión mantenida en las oficinas de la Jefatura de Gabinete de la Casa Rosada y aun no se conoce quién lo reemplazará.



El director ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli, anunció la suspensión hasta el 30 de junio del cobro de créditos ANSES para jubilados y pensionados.



Vanoli, que se había desempeñado en el 2014 como presidente del BCRA, "seguirá formando parte de la coalición gobernante del Frente de Todos", completaron las mismas fuentes.



El exdirector del BCRA, regresó al Gobierno en 10 de diciembre pasado con la asunción de Alberto Fernandez para hacerse cargo del organismo previsional. Desde la instauración del aislamiento obligatorio, Vanoli cobró un rol aun más activo para organizar el pago de sueldos de jubilados y para coordinar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con el que el Gobierno busca sostener a las familias que no producen ingresos por la cuarentena.



Hace casi un mes cuando se habilitó el cobro en bancos de jubilaciones y planes sociales, hubo serias críticas por la organización del organismo porque se produjeron grandes aglomeraciones de personas en los lugares en cobro sin respetar el distanciamiento social.



En las ultimas horas, Alejandro Vanoli, había indicado que "en principio" no se pagará en mayo otro bono extraordinario de $3.000 para jubilados y pensionados, mientras afirmó que habrá "otros instrumentos" para paliar la crisis. El funcionario destacó que el Gobierno "está dando algún tipo de beneficio a casi 20 millones de argentinos" en medio del aislamiento por la pandemia de coronavirus.



La suma fue otorgada por el Gobierno para mitigar los efectos de la pandemia que golpea a la actividad económica y, según ANSES, alcanzó a más de 9 millones de personas. "Fue un beneficio de abril que algunos están cobrando en mayo", indicó el entonces titular del organismo.



