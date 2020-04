Importadores piden al gobierno reconsiderar su postura frente al Mercosur

La entidad señaló que "para recuperar un sendero de crecimiento económico sostenido, la Argentina necesita más acuerdos comerciales con el mundo".



La cámara empresarial consideró que el país puede perder "ventajas como desgravaciones arancelarias y otras mejoras en el acceso a mercados de los nuevos socios extrazona".



"A su vez, perdería las preferencias arancelarias en el mercado regional y en Brasil, su principal socio comercial, ya que se verían erosionadas por nuevos acuerdos de los cuales Argentina no formaría parte", indicó.



El Gobierno se retiró de las negociaciones externas del Mercosur con Canadá, Corea del Sur, Singapur y Líbano, aunque la decisión no afecta acuerdos concluidos con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).



Los representantes de los importadores cuestionaron el argumento oficial de que esos acuerdos perjudican a la industria local.



Señalaron que el 80% de las importaciones son bienes de capital e insumos que "son fundamentales para la producción de bienes transables y para el mercado interno".



La cámara pidió al Gobierno que "reconsidere" la medida a la que calificó "cuanto menos apresurada" porque las negociaciones no están avanzadas "como para entrar en la fase final, tanto en lo que se refiere al ámbito de productos como a los textos".





