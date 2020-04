Una familia necesitó ingresos por $ 41.994 para no ser pobre en marzo

El costo de la Canasta Básica Total para una familia tipo de cuatro miembros, que define el nivel de pobreza, tuvo en marzo último un costo de $ 41.994,86, informó hoy el INDEC.El costo de la Canasta Básica Alimentaria, que define el nivel de indigencia, en el mismo período fue $ 17.353,25, según los informes de valorización difundidos por el organismo.La Canasta Básica Total aumentó su costo en marzo respecto del mes anterior un 3%, mientras el de la Canasta Básica Alimentaria, subió 3,4%, ambas en línea con el aumento de los precios minoristas del 3,3%.En el primer trimestre del año la CBT incrementó su costo en un 7,7% mientras que el de la CBA fue del 11,3%, por encima del alza del Indice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, que llegó al 7,8%.En los últimos doce meses la canasta alimentaria aumentó su valor en 49,1% y la canasta básica se incrementó 46,1%, desde marzo del 2019.Una familia integrada por un matrimonio, que no paga alquiler y tiene dos hijos de 6 y 8 años en el Gran Buenos Aires, debió contar en marzo con ingresos por $41.994 para no ser considerada en la pobreza y de $17.353 para no ser indigente.Para una familia tipo de tres miembros, el costo de la Canasta Total fue en marzo pasado de $33.432 y la Alimentaria de $13.815.En un hogar compuesto por cinco integrantes el costo de la Canasta Básica Total en el mismo mes fue de $44.169 y la Alimentaria de $18.251.Para un solo adulto, el INDEC estimó el costo de la Canasta Básica Total en $13.590, para no ser considerado pobre.La Canasta Alimentaria está compuesta por el total de artículos que reúnen los requerimientos calóricos y proteicos necesarios para un varón adulto, mientras la Canasta Básica Total incluye estos alimentos más el costo de servicios públicos y otros gastos.