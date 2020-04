Pymes entrerrianas recibirán los fondos de asistencia al trabajo y la producción

Créditos

El secretario de Desarrollo Económico y Emprendedor del Ministerio de Producción, Pedro Gebhart, informó que la próxima semana comenzarán los desembolsos para las pymes que se inscribieron en el Programa de Asistencia para el Trabajo y la Producción (ATP). Detalló que la efectivización de los fondos será a través de los CBU de los empleados que ha informado cada pyme.Aclaró luego que más del 82 por ciento de las pymes, que son"Es el mismo porcentaje que se da en nuestra provincia", indicó.Se refirió además a los créditos que se darán a monotributistas y autónomos, y dijo que se dieron a conocer los requisitos para poder acceder a los mismos. Indicó que los interesados se podrán inscribir a través de la página AFIP a partir de la semana próxima.Se refirió luego a quienes pueden acceder a este beneficio y explicó que pueden haber sido beneficiarios del ingreso familiar de emergencia, que no tienen que haber sido proveedores del Estado ni recibir ingresos por un trabajo en dependencia y tampoco pueden ser jubilados.El monto máximo de estos créditos será de 150.000 pesos y dependerá del límite máximo que tengan de facturación, siendo hasta el 25 por ciento de facturación el límite máximo de la categoría en la que estén inscriptos los solicitantes. Detalló que los mismos requisitos son para los autónomos, con la diferencia que aquellos que son autónomos tienen que estar inscriptos como monotributistas.Informó luego que también se trabaja con más de 50 pymes de la provincia de Entre Ríos con la línea de financiamiento del BICE con tasa del 19 por ciento, con seis meses de gracia y 12 meses para la devolución. "Esta línea de financiamiento se encuentra abierta. Hay más de 12 pymes que están llenando estos formularios para acceder a ellos. Todo esto se tramita y requiere el aval de un SGR", indicó Gebhart.Por otro lado, mencionó los créditos de tasa del 24 por ciento, instrumentado a través de las entidades bancarias. Dijo que estos tienen tres meses de gracia y un plazo de devolución del 12 meses, y son garantizados por el Fondo de Garantías de Argentina (Fogar). Apuntó que éstos no han tenido la rápida implementación que se deseaba, y agregó que por eso se ha puesto a disposición en la página del Ministerio de Producción, www.entrerios.gov.ar/minpro, un formulario para que puedan realizar los reclamos las Pymes que no han podido acceder o les han pedido requisitos de más en las entidades bancarias.Asimismo, informó "que hasta la fecha a nivel nacional más de 75.000 Pymes han podido acceder a estos créditos, por los cuales han desembolsado más de 132.929 millones de pesos y 23.863 se encuentran en trámite de aprobación".Por último, comentó que desde el programa de Asistencia a la Comercialización online, que se trabaja desde el Ministerio de Producción, se está capacitando y asesorando a más de 200 pymes, comercios, industrias de la provincia. Adelantó que habrá una segunda etapa y manifestó que "más de 600 pymes, industrias y comercios de la provincia están en contacto continuo con nosotros".