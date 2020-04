Bajante del río Uruguay: Trabajan dos de las doce turbinas de Salto Grande

Video: Bajante del río Uruguay: El histórico sitio del "Salto chico" quedó a la vista

Video: Video de un drone muestra el histórico "Salto chico" por la bajante del río Uruguay

Las lluvias que se han registrado en las últimas horas y las que se están anunciando no serían suficientes para poner fin a la bajante en el río Uruguay, ya que la insuficiencia hídrica viene desde la cuenca alta.Los técnicos uruguayos de la represa de Salto Grande no son optimistas en cuanto a una rápida recuperación del caudal.El ingeniero Gonzalo Sapriza, dijo que esta situación obedece a las bajas precipitaciones "de los meses de marzo y abril", y que este mes "es el peor (registro de) abril desde que está la represa". Hace más de un mes que el río Uruguay tiene un caudal que promedia los 600 metros cúbicos por segundo que llegan a Salto Grande. De las 12 turbinas habilitadas para producir energía, están trabajando dos.Sapriza indicó que la represa cuenta con reservas, "el lago está en 32,5 metros lo que permite cumplir con la generación eléctrica para los dos países (Uruguay y Argentina) en estas condiciones de estiaje severo".La disponibilidad de energía eléctrica en Uruguay "no corre riesgos, porque está muy diversificada con energía eólica, solar y térmica, y es un sistema interconectado con Argentina y Brasil, por lo que si hubiera déficit de energía puede importarse" de cualquiera de esos países. Fuente: (El Telégrafo).-