Jubilaciones y $10.000: Quiénes cobran hoy y qué trámites se pueden realizar

Ingreso Familiar de Emergencia

Los jubilados y pensionados que perciben sumas superiores a $ 17.859 y cuyo documento nacional de identidad (DNi) termine en 4 y 5 podrán cobrar hoy sus haberes correspondientes a abril, de acuerdo con el cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).El organismo recordó que el trámite de fe de vida o supervivencia se encuentra suspendido desde el 1 de marzo, por lo que no es necesario concurrir a los bancos para realizarlo y los haberes permanecerán en las cuentas de los titulares.El cronograma de pagos continuará mañana con quienes cobren sumas superiores a $ 17.859 y cuyo DNI termine con 6 y 7; y el jueves 30, para 8 y 9.Para realizar el trámite de cobro no hay necesidad de sacar turno previo.El resto de los beneficiarios de la seguridad social no cobrará por ventanilla y deberá hacerlo por cajeros automáticos o por terminales de autoservicio.Las personas que se inscribieron para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 2 y cuya solicitud fue rechazada, pueden pedir hoy la revisión del caso a través del sitio web de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).El organismo detectó que hay personas que fueron rechazadas como beneficiarios del IFE porque no estaban actualizados los datos de Anses, del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o de la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP).El cronograma continúa mañana nuevamente con los DNI terminados en 2; el jueves 30 de abril y el lunes 4 de mayo, los concluidos en 3; y el martes 5 y el miércoles 6 de mayo los finalizados en 4.El jueves 7 y el viernes 8 de mayo, será el turno para la terminación en 5; lunes 11 y martes 12, en 6; miércoles 13 y jueves 14, en 7; viernes 15 y lunes 18, en 8; y martes 19 y miércoles 20 en 9.Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en 5, que seleccionaron el cobro de los $10.000 a través de una Cuenta Bancaria Uniforme (CBU), percibirán a partir de hoy la ayuda dispuesta por el Gobierno para paliar los efectos del coronavirus en los sectores de menores recursos.Desde la semana pasada comenzó a acreditarse el monto del IFE a las personas que, habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU entre el 11 y el 15 de abril pasados, precisó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).En total, suman casi un millón de personas a las que se les acreditará el dinero en sus cuentas de acuerdo con el número de terminación de sus DNI, a razón de un dígito por día hábil.El esquema de pago continuará mañana con DNI terminado en 6; el jueves 30; en 7; el lunes 4 de mayo, terminados en 8 y el martes 5, en 9.La Anses remarcó que este cronograma no incluye a las personas que optaron por los distintos medios de cobro entre el 16 y el 20 de abril pasado.El monto del IFE será depositado en las cuentas de cada uno de los beneficiarios y deberá ser retirado -tal como se hace habitualmente- de los cajeros automáticos utilizando la tarjeta de débito.Las personas inscriptas para el cobro del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que aún no eligieron el medio de pago, y cuyo Documento Nacional de Identidad (DNI) termine en 2 y 3, podrán hacerlo hoy desde la página web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).El cronograma continuará mañana con beneficiarios con DNI finalizados en 4 y 5; el jueves 30, los que terminan en 6 y 7, y el viernes 1 de mayo, en 8 y 9.Las opciones de cobros son mediante acreditación en CBU propia; por extracción de efectivo mediante cajero automático de Red Link o Banelco; a través de la acreditación en Cuenta DNI Bapro; o por cobro en efectivo en alguna sucursal de Correo Argentino.Al ingresar en el sitio web de la Anses la persona deberá ir a la sección Ingreso Familiar de Emergencia donde se le indicará que confirme o modifique sus datos de contacto, como su número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico, con la Clave de la Seguridad Social.De inmediato, recibirá por su teléfono celular o correo electrónico un código que deberá ingresar en el paso siguiente, para, luego, seleccionar medios de pago.