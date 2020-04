Artesanos, preocupados por el sostenimiento de su fuente laboral

Artesanos manifestaron su preocupación por el sostenimiento de la fuente laboral en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del coronavirus.



Gustavo Petrussi, del Centro de Artesanos de Paraná, explicó a Elonce TV que "estamos bastante complicados, se nos cerraron todas las posibilidades de trabajo prácticamente. Hay mucha gente del sector de artesanía que depende casi exclusivamente de eventos culturales. Nosotros tenemos un local en la Casa de la Cultura. Es un lugar de referencia, comercial, ahora está cerrado".



"Si bien en Paraná dejó de haber ferias permanentes como antes, que era un lugar concreto de trabajo, seguimos trabajando. Afectados estamos todos. Ahora se está haciendo un registro de todos los artesanos de la provincia y somos más de 3000. A nivel nacional el colectivo de artesanos está haciendo algunas acciones", remarcó.



En ese sentido comentó que "el artesano trabaja mucho en la temporada de verano, en la temporada turística. Tuvimos la posibilidad de trabajar en enero, febrero. Así uno hizo un restito como para organizarse, volver a empezar con el taller, hacer la reinversión. Luego lo que sigue y que es clave es Semana Santa, donde en Paraná hay feria, pero este año no se pudo".



"Vivo de mi taller, se me cortaron todas las salidas, no tuvimos el evento de Semana Santa. Hace 25 años que trabajo y hemos pasado un montón de crisis. Esta pandemia ha sido el momento más difícil porque se te cierran todas las posibilidades. El sector de artesanos siempre está como regalado. Nunca terminan de identificarnos, no saben si somos emprendedores o qué", aseguró.



Asimismo, indicó que "la mayoría nos inscribimos a una ayuda económica. Muchos de los que nos inscribimos no logramos recibir la ayuda por una u otra cuestión. Ahora está la solicitud de pedido de ayuda al gobierno nacional. No podemos vender, se nos están agotando nuestros recursos, tenemos que sostener un taller. Usamos la venta online, las redes sociales".



Respecto a su trabajo, explicó que "soy artesano de la madera, me dedico a eso". Elonce.com