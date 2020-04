Advierten que la producción de carne porcina podría disminuir en 2020

Así lo advirtió hoy Alejandro Ovando, director de IES Consultores, en el contexto de la pandemia por coronavirus.



En el primer bimestre de 2020, la producción de carne porcina fue de 99 mil toneladas con una ralentización del crecimiento del 1,1% con respecto a igual período del año 2019.



Así lo consignó el informe sectorial de la consultora IES Investigaciones Económicas Sectoriales.



En el mismo bimestre, el consumo argentino de carne de cerdo tuvo una caída de 3,3%, al totalizar 100 mil toneladas, mientras que per cápita se consumieron 13,84 kilogramos al año.



Las exportaciones de carne de cerdo en valores llegaron a US$ 7,5 millones en el primer bimestre de 2020, un aumento acumulado del 28,5%, mientras que las ventas externas, en cantidades, crecieron 43,9%, al totalizar 4842 toneladas.



"Las importaciones en los primeros dos meses de 2020 sintieron el impacto de la devaluación de 2019. En cantidades, se importaron 3.841 toneladas, un 43,1% por debajo del mismo período de 2019, mientras que en valores, las compras totalizaron US$ 11,4 millones, una merma del 29,6%", dijo el reporte.



Brasil explica casi el total de las importaciones porcinas de la Argentina: en los primeros dos meses de 2020, las compras al vecino país representaron el 97,3% del total en valores, mientras que de Dinamarca provino un 1,6% del total.



Con respecto al destino de las exportaciones, China fue el principal comprador, al contemplar el 81,3% de los valores vendidos al exterior, seguido por Rusia con 18,7%.



