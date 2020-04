El dólar oficial cerró a $ 68,89 y el contado con liquidación superó los $114

El dólar oficial cerró en un promedio de 68,89 pesos para la venta al público, con una suba de 21 centavos respecto del viernes, en tanto en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación (CCL), cuya operatoria culmina en coincidencia con el cierre de la Bolsa de Comercio, marcaba una ganancia de 2,6%, en $114,88.En la rueda de hoy, el dólar MEP también operaba en alza, en este caso de 3,5%, en $112,10 por unidad.Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- culminó la rueda en un valor final de $ 89,55.Consultado por el incremento en las cotizaciones del dólar MEP y CCL, pese a las medidas impulsadas la semana pasada por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, Mauro Mazza, jefe de Investigación de Bull Market Brokers, dijo que existe los Fondos Comunes de Inversión (FCI) "en vez de desarmar su posición en dòlares y hacer MEP inverso, volvieron a armar posición en especies"."Esto generó demanda en activos como bonos dolarizados, obligaciones negociables y ADRs en el exterior. Por ahora la situación la maneja la demanda, pero aún queda oferta para desarmar. Si no hubiese sido por esto, seguramente el CCL estaría igual que el dólar blue, en torno a $120", agregó el especialista.Mazza advirtió también que el mercado "está con mucho ruido y rumores que no colaboran con la calma".Por su parte, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que en la primera rueda de la semana, el BCRA "acotó el ajuste del tipo de cambio mayorista" en un nivel inferior al promedio diario de la semana pasada."La autoridad monetaria volvió se protagonista en el desarrollo de las operaciones, con ventas que abastecieron la mayor parte de la demanda autorizada", detalló.El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 235 millones y en sector de futuros MAE se registraron US$ 4 millones.