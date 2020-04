Cerveceros artesanales advierten una caída del 90% en sus ventas

Según un estudio realizado por la cámara cervecera, del que participaron 590 productores y bares de cerveza artesanal, el sector tuvo una caída del 90% en sus ventas desde el 16 de marzo en adelante "porque cerca del 80% de las empresas vende casi la totalidad de su producción a bares y restaurantes que hoy están cerrados" por las restricciones impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.



El informe reveló que a raíz de la ruptura de la cadena de pagos, "más del 50% de los productores estiman que no podrán cobrar la mitad de los productos ya vendidos", lo cual se suma a un 75% de productores que se encontraban con deudas previo a la cuarentena y "gran parte de ellos han tenido que cortar la cadena de pagos".



En este marco, desde la entidad aseguraron que un 57% de las empresas piensan que necesitan la asistencia del Estado para no reducir personal o cerrar sus puertas y el 91% de ellos cree que si el gobierno no brinda soluciones, deberán tomar decisiones drásticas dentro de los próximos 60 días.



En relación a la pérdida de puestos de trabajo en el sector, un 35% de productores aseguró que sin financiamiento del Estado, tendrán que reducir la cantidad de empleados, al tiempo que un 30% afirmó que ya desvinculó parte de su personal.



En cuanto a los modos de financiación durante la crisis, el 30% de los bares aportará recursos de la empresa o propios de los socios para sortear el momento y solo el 20% está dispuesto a tomar créditos y un 30% cree que tendrá ayuda del Estado.



El sector de productores cerveceros emplea a más de 6500 familias en todo el país, informaron desde CCAA.