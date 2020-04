"Los movimientos del dólar son especulativos", afirmó Alberto Fernández

Negociación de deuda

Por la oferta de canje

Seguirlo con atención

El presidente Alberto Fernández admitió hoy sentirse "preocupado" por la suba del dólar, pero aseguró que se trata de "movimientos especulativos" disparados tras la presentación de la oferta de canje de deuda."A nosotros nos preocupa, claro que nos preocupa. Pero tengo en claro cuál es la causa. No es que la economía haya sufrido algún trastorno que explique eso", sostuvo el jefe de Estado.Fernández comentó que "estamos en una negociación de deuda y hay mucha especulación. Cuando uno ve diarios del exterior, se observa cómo atacan a (el ministro de Economía) Martín Guzmán los acreedores, cómo intentan desacreditarlo. Entre nosotros tenemos periodistas que dicen que Martín Guzmán no pasa la prueba de la deuda y se va a su casa"."Es como un revival de lo que ocurrió con (el ex ministro de Economía, Roberto) Lavagna en 2004. Entre otras cosas, lo que causa es intranquilizar a la City . El dólar, el contado con liqui, para que todos los argentinos entiendan, pasó la barrera de los 100 pesos, habiéndose operado sólo 30 millones de dólares. Es toda especulación"."¿Y cuándo ocurrió eso? Ocurrió casi en simultáneo que nosotros presentamos nuestra oferta de deuda", agregó el Presidente, en declaraciones radiales.A su criterio, la suba de la moneda norteamericana se debe a que "ha habido una operación especulativa tendiente a limitar a la Argentina en el momento de hacer su oferta" de canje de deuda."Después hubo una cierta tensión, menor sobre el dólar blue y el contado con liqui. Y ahí lo que pasó es que ciertas empresas tomaron dólares para hacer frente a obligaciones que tenían. Creo que al dólar hay que seguirlo con mucha atención", enfatizó Fernández.Además, consideró: "tenemos que buscar el modo en que la gente vuelva a creer en la inversión en los bonos argentinos. Para eso, tenemos que lograr un sistema de títulos públicos que sea atractivo para ahorrar. En eso estamos trabajando".