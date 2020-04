Chemes: "El sector financiero no está a la altura de la situación"

El presidente de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), Jorge Chemes, afirmó que el sistema financiero "no está a la altura de la situación" en rol de asistencia al sector productivo, criticó la carga impositiva que pesa sobre el sector y apoyó las medidas sanitarias y económicas dispuestas por el gobierno para las pymes.En un reportaje con la agencia Télam, el dirigente ruralista se manifestó en contra del proyecto de ley que impulsa el oficialismo destinado a gravar las grandes fortunas bajo el argumento de "las medidas de incentivos son más eficientes que un aumento de los impuestos".-: ¿Hubo un daño en la cadena de pagos por la cuarentena? ¿Cuál fue el rol que jugó el sistema financiero durante este tiempo?- El sector agropecuario es el menos afectado en toda esta complicación de la cadena de pagos, porque el campo no maneja efectivo diariamente. De cualquier manera, va a ser perjudicado, porque es el último eslabón de la cadena que termina cobrando.Ya se está viendo en algunos sectores, como en el lácteo, que se está corriendo la fecha de pago para que no se corte la cadena.En cuanto al sector financiero, yo creo que no está a la altura de la situación y tendría que haber respondido de otra manera. Hoy no existe un sector financiero que pueda atender las necesidades que hacen falta. Lamentablemente, se sigue mirando la rentabilidad del sector y no se piensa en lo que el país necesita.- Cuando pase la pandemia y queden sus efectos sobre la economía ¿cree que puede haber un cambio de actitud en el sistema financiero en cuanto a créditos para la producción, menores tasas?- Yo tengo mis serias dudas de que vaya a cambiar a partir de esta crisis. Eso es lo que falta, pero no solo una cambio por un evento como el que estamos viviendo, sino un cambio estructural en todo lo que es la política financiera para este país. Pasan los años y los gobiernos y el sector financiero sigue siendo un sector que promueve la especulación y no la producción.- Durante la semana usted dijo que desde CRA no se va a permitir un aumento en la presión impositiva ¿qué es lo que esperan para después de que pase la pandemia en este sentido?- Esperamos que se nos tenga más en cuenta con las propuestas y la información que nosotros le llevamos al Gobierno, que se hagan diagnósticos sobre información más veraz y que se tenga en cuenta que cuando decimos que el productor está al borde de la quiebra es una realidad.El paquete impositivo que nosotros le estamos cuestionando y discutiendo al Gobierno no da para más, porque hace 20 años, de 100 pesos que factura tributaba 30 pesos y hoy entre 70 y 80, con lo cual esto no permite un incremento (de impuestos) porque el productor no tiene margen para subsistir.Si seguimos con esta carga impositiva, empezamos a ver que el productor tiene que vender capital para pagar sus impuestos y esto es inadmisible. Es un sistema imposible de sostener y esto es lo que queremos decir cuando decimos que no vamos a permitir ningún incremento porque no podemos más.Entre un productor que tiene que vender su capital para pagar impuestos y no pagar los impuestos, vas encontrar que no van a pagar los impuestos y cada vez la tributación va a ser menor y la evasión va a ser mayor. Esto queremos transmitir. No es que no queramos pagar impuestos, es que no podemos más. No da el número. Queremos que el Gobierno escuche este mensaje claro, reciba nuestra información y que no se escuche a sectores que ideológicamente se equivocan con la información y tienen una visión del campo de hace 100 años.Igual quería aclarar que la relación que tenemos con el Gobierno es muy buena, hay buen diálogo que pretendemos que se siga manteniendo.Independientemente de todo esto, valoramos muchísimo la decisión del Gobierno en materia sanitaria. Que hoy no tengamos un avance más fuerte del coronavirus es por las medidas acertadas que ha tenido el Gobierno y que realmente hay que felicitarlo y agradecer y reconocer que ha obrado de manera rápida y eficiente.-Que piensa sobre las medidas de apoyo a pymes, pagos da salarios de sectores afectados?- También estamos de acuerdo. Se ha salido con medidas acertadas. Los sectores que se están tratando de ayudar está bien enfocadas porque son los sectores más vulnerables y que más están sufriendo esta pandemia. Lo que sí, lamentablemente, se hace insuficiente los fondos porque vemos a diario se aumenta muchísimo el número de empresas que necesitan ayuda y ahí es donde digo que el sector financiero no está a la altura de situación porque también tendría que estar generando herramientas de ayuda y trabajando codo a codo con el Gobierno.- El oficialismo estudia implementar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas por la pandemia ¿Cuál es la posición de CRA al respecto?- Nosotros no creemos que sea positivo medidas como estas. Sabemos que en estos momentos el Gobierno necesita recursos, pero en vez de aplicar más impuestos a los sectores productivos, habría que analizar que si generando medida de incentivos se puede recaudar más. Ya se demostró que cuando la presión impositiva disminuye, el resultado fue un aumento. Las medidas de incentivo son más eficientes que un aumento de los impuestos.