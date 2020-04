Monotributistas: Cómo acceder a crédito a tasa cero si no tienen cuenta bancaria

Economía Bancos habilitan pedido de créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos

Todos los trabajadores monotributistas y autónomos que puedan acceder a los créditos de hasta $150.000 a tasa cero tendrán un banco asignado en el que hacer efectivo el uso del dinero, sin importar que no tengan una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, explicaron fuentes bancarias.A quienes cumplan con los requisitos informados por la AFIP para ser acreedores de la asistencia especial ante la caída en sus ventas producto del coronavirus, el organismo les informará mediante su domicilio electrónico (correo electrónico) cuál será el banco que tienen asignado para disponer del préstamo.La AFIP informará también a las entidades financieras, a través del Banco Central, quiénes son clientes que cada una estas tendrán asignados para depositarles el dinero en su cuenta corriente, en caso que quieran disponer de este.Ya que estos préstamos se efectivizan a través de tarjetas de crédito, quien acceda a uno de estos préstamos y no sea titular de una tarjeta, el banco que le fue asignado le dará una en forma gratuita y no tendrá que abonar ningún mantenimiento durante los 18 meses -6 meses de gracia más 12 meses de pago en cuotas- que dure el crédito.En el caso de que se trate de personas sin cuenta bancaria, para evitar que estas deban concurrir a las sucursales para abrir una cuenta,"A los listados de no clientes se les enviará un mail para acceder a una nueva cuenta y darlo de alta a través de un sistema digital y guiado", explicaron las fuentes que, aseguraron, el mecanismo será similar para la mayoría de los bancos.Cabe recordar que el monto al que accedan los beneficiarios incluirá las cuotas mensuales del impuesto normal y mensual al monotributo y al autónomo, que será retenido mensualmente por los bancos y depositado al AFIP.Asimismo, el dinero al que accedan no podrá ser cobrado en efectivo ni tampoco utilizado para comprar dólares ni la formación de activos externos y que, en caso de incumplir con esta normativa, la entidad bancaria podrá retirar los fondos de la tarjeta de crédito.