Proyectan que la inflación volverá a acelerarse pero contenida por la pandemia

Según un último informe de la consultora económica Ecolatina, el parate ocasionado por el aislamiento social preventivo y obligatorio encendió dos motores inflacionarios: emisión y brecha cambiaria. Sin embargo, consideró que al mismo tiempo dos de los principales drivers de la suba de precios se atenuaron con la crisis (regulados y costo laboral). Por lo tanto, la inflación probablemente se acelerará cuando la economía se normalice, aunque advierten que los riesgos de una hiperinflación son bajos.



Para Ecolatina, las proyecciones se ubican levemente por debajo del 53,8% de 2019, orillando el 50% en 2020. "En un escenario de precios regulados controlados, presiones salariales acotadas y un mercado cambiario oficial que podrá tensionarse, pero no se vería desbordado (gracias a un stock de Reservas netas superior a u$s 10.000 millones, a un elevado superávit externo y al cepo cambiario), los riesgos de una disparada de hiperinflacionaria son bajos", argumentaron.



"La inflación volverá a acelerarse pero no demasiado" porque "el impacto en los precios de la mayor oferta de pesos es limitado en un escenario de ventas deprimidas y dólar oficial controlado", señaló la consultora.



"El coronavirus deprimirá la economía, tanto a nivel global como local. Por este motivo, el Estado Nacional adoptó una política fuertemente expansiva, en la búsqueda por atenuar la recesión", indicó la consultora y proyectó que "todavía resta emitir alrededor de $1.000.000, un 40% de la base monetaria actual".



Sostuvo que "si bien estos movimientos sumarán presiones a la inflación, lo cierto es que a 'la correa de transmisión' de estos 'motores' le falta 'lubricante'. Por ejemplo, el impacto en los precios de la mayor oferta de pesos es limitado en un escenario de ventas deprimidas y dólar oficial controlado".



Agregó que "la cuarentena también activó frenos a la inflación. Por ejemplo, el derrumbe del precio de los commodities energéticos permitirá extender el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y los precios de los combustibles más allá del primer semestre sin mayor incremento del gasto en subsidios".



"Asimismo, las actualizaciones salariales quedarán muy rezagadas en este marco de cuarentena y destrucción de puestos de trabajo", indicó.