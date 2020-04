Abrupta caída en la producción de las industrias pymes: 28,8% en marzo

Así lo indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). En febrero, la producción había crecido 1,4 por ciento, respecto del mismo mes de 2019 y era la "primera variación positiva" luego de 21 meses decaída.



Sin embargo, se había advertido que todo podía cambiar en marzo ante la presencia ya instalada del Covid-19 en el país y la posterior decisión del Gobierno nacional de decretar un aislamiento social, preventivo y obligatorio a partir del 20 de marzo.



La caída fue del 28,8% en marzo frente a igual mes del año pasado, mientras que en el estimador mensual, comparado con febrero de 2020, el descenso fue del 21,3 por ciento, algo que también está atribuido al coronavirus.



Los datos surgen de la Encuesta Mensual Industrial de CAME entre 300 industrias Pymes de todo el país.



En tanto, el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) se ubicó en 59,8 puntos en marzo.



"Todos los rubros relevados cayeron, aunque con menor intensidad en las empresas con más de 50 empleados, donde la baja anual fue de 24,7%", indicó la CAME en su informe.



En la comparación anual, la menor caída ocurrió en Alimentos y bebidas (-9,7%) y la mayor, en Papel, Cartón, Edición e impresión (-42,5%).



Otro de los rubros que estuvo entre las caídas más profundas en la comparación anual, fue Productos electro-mecánicos, informática y manufacturas varias (-40,1%), seguido por Maderas y muebles (-40,0%) y Productos de metal, maquinaria y equipo (-37,6%).



La industria textil, también fuertemente afectada por la cuarentena, cayó 33,5%, mientras que Minerales no metálicos (-32%).



"En general las industrias trabajaron con dificultades visibles en los primeros 19 días del mes, y ya sobre los últimos 12 muchas empresas quedaron completamente cerradas, finalizando el mes con caídas muy abruptas, dependiendo la actividad", precisó la Confederación.



Por otra parte, según una encuesta realizada, sólo el 57% de las industrias pymes pudieron cubrir todos los cheques entregados en marzo.



Si bien la cifra es preocupante, la situación es mejor que en los comercios donde en marzo sólo 24% cubrió la totalidad.



Porcentaje de empresas según nivel de cobertura de cheques.



Una dificultad de marzo fue el pago de salarios para aquellas industrias que tienen trabajadores no bancarizados, ya que según la encuesta, el 22% estuvo en esa situación.



Un último punto relevado fue el plazo esperado para la recuperación de la empresa, y en ese aspecto el 70% cree que ese proceso tardará seis meses o más.



NA.