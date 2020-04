Empresas metalúrgicas advierten dificultades para operar por falta de insumos

El 41% de las empresas de la industria metalúrgica están paradas en la actualidad, mientras que el 24% opera con dificultades debido a la caída de la demanda, dificultades para adquirir insumos y problemas en materia de logística, según un informe realizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) sobre el impacto del coronavirus.



De acuerdo con el relevamiento, si bien las empresas tendrían un stock promedio equivalente a 17 días de actividad, el 39% del total de las compañías del sector ya no posee en la actualidad reserva de producción.



Las medidas impositivas tomadas por la pandemia y durante el aislamiento obligatorio en la semana del 18 de abril al 24.

Informate más

Las 12 medidas tributarias con impacto en las empresas (AFIP, CNV, DNU, Pymes)

Asimismo, indicó que el 31% de las empresas no cuenta con recursos propios para pagar los sueldos del mes de abril y el 51% no pudo acceder a líneas de créditos para el pago de salarios o para capital de trabajo.



"Una de las principales preocupaciones del sector es el financiamiento para hacer frente a los pagos y obligaciones", concluyó Adimra.



Al anunciar la extensión de la cuarentena, el presidente Alberto Fernández le pidió a los empresarios tomar "todos los recaudos para minimizar el contagio de coronavirus", en la nueva etapa de la cuarentena para enfrentar la pandemia de Covid-19.



También pidió minimizar el uso del sistema de transporte público, para reducir los riesgos de contagio.



Al anunciar que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se prorroga hasta el 10 de mayo próximo, el jefe de Estado mencionó algunos de los niveles de apertura de la cuarentena.



Dijo que sigue suspendido en todo el país el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades. También sigue suspendida la actividad en centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado.



Continuarán suspendidas las actividades turísticas, apertura de parques, plazas y similares.