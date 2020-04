CAME pide que ANSES pague el 100% del salario de los trabajadores de las pymes

Ante la crisis económica provocada por el aislamiento social obligatorio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) solicitó al Gobierno que, independientemente del rubro al que se dediquen.Si bien, mediante el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), el gobierno dispuso el pago del 50% del salario neto de los trabajadores correspondiente al mes de febrero de 2020, la alarmante situación en la que se encuentra el sector, profundamente afectado por la merma en la actividad comercial y productiva, hace que esa medida resulte insuficiente.que padece la mayoría de las pymes de nuestro país de hasta 40 empleados, que representan el 30,3% de la generación de empleo total y una masa salarial neta de 70.701 millones de pesos", destacó Gerardo Díaz Beltrán, presidente de CAME.De acuerdo con un informe realizado por el Departamento de Estudios Económicos de la entidad que aglutina a las pequeñas y medianas empresas, la propuesta implicaría un aporte equivalente al 0,1% del PBI estimado para 2020, lo que significa aproximadamente $30.338 millones."Hoy la mayoría de las pymes no tiene ni liquidez ni ingresos para pagar sus obligaciones cotidianas. Sólo el comercio pierde ventas por $10.500 millones en cada día de cuarentena", expuso Díaz Beltrán la problemática que enfrenta hoy el sector.Para acceder al estudio completo realizado por CAME y a la carta enviada al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la propuesta, haga clic aquí