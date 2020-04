Bono de $10.000: Cómo y desde cuando cobrarán quienes no tienen cuenta bancaria

Mientras recibe reclamos de las casi 4 millones de personas que no fueron habilitadas para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pone en marcha el sistema para que otros 4 millones de habitantes que no informaron tener cuenta bancaria cobren el bono de $10.000, a partir del próximo 6 de mayo.El ente previsional busca evitar que toda esa cantidad de gente se aglomere en la calle para percibir el IFE.La Anses pagará 4.981.793 bonos de $10.000, que se sumarán a los 2,4 millones que ya comenzaron a abonarse a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH).Al ser confirmadas, las personas debían ingresar un CBU para recibir el depósito. Si no tenían cuenta bancaria, debían optar por cobrar en oficinas del correo o hacerlo mediante un retiro de efectivo de un cajero automático (Link o Banelco).Los datos oficiales señalan que 1.198.778 personas informaron un CBU y recibirán la transferencia bancaria. Otros 455.778 optaron por la billetera "Cuenta DNI" del Banco Provincia de Buenos Aires. Según el Bapro, la entidad abrió en diez días más de 500.000 billeteras y el 51% son personas que no tenían caja de ahorro en el banco bonaerense.El operativo para pagar a los casi 4 millones que no tienen cuenta bancaria. Falta saber si se pagará un día distinto a cada finalización del documento (demoraría 10 días) o de otra manera.