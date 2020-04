Concordia: Locales que organizan cumpleaños, en situación crítica

Los propietarios de locales que realizan fiestas de cumpleaños en Concordia, sostienen que no tienen cómo hacerle frente a los gastos que se siguen generando y en algunos casos analizan cerrar definitivamente sus puertas.



Diario Río Uruguay consultó a varios actores del sector para conocer la realidad que viven tras el decreto de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en el marco del Covid-19.



"Vivimos una situación sumamente difícil porque desde el 15 de marzo que no podemos trabajar; y somos súper conscientes de que seremos uno de los últimos sectores que va a poder volver a la actividad, después incluso que los chicos vuelvan a las aulas", sostuvo la encargada del negocio llamado "Trampolín Park".



En esa misma línea se expresó Sebastián Fornillo, dueño de una casa de cumpleaños de Concordia, al detallar que "la problemática más grande que tenemos son los alquileres que estamos tratando de negociar cada uno por su lado, somos más de 20 casas de cumpleaños en Concordia, de las cuales dos ya cerraron sus puertas y están en venta sus fondos de comercio. Luego se le suma el problema de los impuesto que ni municipalidad, ni provincia nos ha dicho como vamos a solucionar ese tema; porque es primero paguen y después veremos cómo se resuelve".



Por su parte, José Berterame, otro de los comerciantes del rubro, aclara que "uno no pide que le digan fecha y horario porque entiende la situación, pero también tenemos gastos fijos que siguen marchando y tenemos que darles respuestas, sobre todo porque no tenemos una ayuda del Estado. Nosotros no abrimos, pero tenemos casi todos los gastos que continúan, sin generar ningún ingreso", precisó.



Enfatizando además que "tenemos muchos gastos que afrontar, como los pagos de alquileres, empleados a los que hay pagarle el sueldo, gastos fijos que uno tiene y que no se pueden dar de baja porque son de responsabilidad civil, junto a todos los impuestos".



Para concluir, Berterame puntualizó que "el panorama es realmente muy negro para nuestro rubro y tenemos otros rubros que también dependen de nuestra actividad como la fotografía, videos, ediciones, distribuidoras, repostería y además nuestros propios empleados. En mi caso particular si no llego a un acuerdo con el propietario del alquiler, tengo que cerrar ahora mismo mis puertas".