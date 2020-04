El dólar blue subió $10 y cerró a $120

Los tipos de cambio implícitos que operan en la Bolsa registraron nuevas alzas ya que la cautela inversora continúa sosteniendo una mayor dolarización, en un clima cauto de negocios luego de que el país no afrontó el pago de un vencimiento de bonos.



El dólar contado con liqui (CCL) -que surge de la compraventa de títulos con el fin de fugar capitales del país- ascendió un 0,4% (46 centavos) a $111,57, por lo que la brecha con la cotización mayorista llegó al 68,2%.



En el exterior, la mayoría de las empresas de inversión avizoran que la negociación podría llegar a buen puerto hacia el tercer o cuarto trimestre del año.



Por su parte, el dólar MEP o Bolsa -misma operatoria que el CCL pero dentro Argentina- aumentó un 0,8% a $110,05, lo cual dejó un spread del 65,9% frente a la divisa que opera en el MULC.



Mientras, los bonos argentinos operan en baja y sube el riesgo país. Sucede luego de que ayer venció un pago de u$s500 millones en intereses de bonos Globales y, al no cancelarlo, como confirmó esta jornada el Ministerio de Economía, se iniciará un período de gracia de 30 días antes de que se declare el "default".



Frente a ello, el riesgo país de Argentina, medido por el banco JP.Morgan , sube un 5,6% a las 4.000 unidades, luego de caer unas 500 unidades el viernes luego del anuncio de reestructuración y de finalizar el 2019 en 1.770 unidades.



En el segmento informal, el dólar blue subió $10 a $120, según un relevamiento de este medio en algunas cuevas del Microcentro, en medio del creciente apetito por la divisa estadounidense.



De esta manera, el blue acumula un salto del 40,3% desde el inicio de la cuarentena obligatoria decretada por el Gobierno (el 20 de marzo cerró a $85,50), y que, por ahora, se extiende hasta el 26 de abril. Mercado oficial El dólar turista -con recargo del 30% por el impuesto PAÍS- se recuperó en el final de la rueda y cerró casi estable a $88,97 (antes llegó a caer 35 centavos), según el promedio de Ámbito en bancos y agencias de la City.



A su vez, el billete en el Banco Nación se mantuvo sin variantes a $ 62,75 para la compra y $ 67,75, sin el impuesto PAÍS. Mientras que la cotización promedio minorista de todos los bancos terminó a $68,44 para la venta.



En el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la divisa subió 9 centavos a $66,32 en una rueda que mantuvo el tono comprador de días anteriores y volvió a recostarse en el rango de precios dispuesto por la autoridad monetaria para este jueves.



"Aunque se vio una caída fuerte en el volumen (fueron u$s136,406 millones), no aparecieron demasiados oferentes, que tratan de extender sus liquidaciones según los plazos establecidos por el Banco Central", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.



"Debido a esa poca oferta, la entidad monetaria nuevamente tuvo que vender en el precio máximo del día, alrededor de unos u$s50 millones; la novedad fue que el dólar subió menos de diez centavos, por lo que va regulando la devaluación 'a paciere'", agregaron.



Los valores se mantuvieron invariables a lo largo de todo el día, siempre en el nivel de venta que el Banco Central dispuso para hoy. En un desarrollo de escaso volumen de negocios, la rueda exigió nuevas intervenciones oficiales para atender los pedidos de compra autorizados sin contraparte de oferta genuina.



"El deslizamiento de los precios se mantiene constante y con muy escasas variaciones en el nivel de ajuste diario, en una secuencia de correcciones claramente ubicada por debajo de los fuertes movimientos del resto de las monedas regionales", destacó el analista Gustavo Quintana.



"El volumen de operaciones desciende durante abril y exhibe un promedio diario que es el más bajo del año, un reflejo de la fuerte caída de la actividad de la economía local", agregó.



El call money volvió a operar al 11 %. Los swaps cambiarios sumaron un total de 18 millones de dólares, para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el próximo lunes. Tasas El Banco Central mantuvo sin cambios una tasa del 38% durante una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq'), dijeron operadores. Agregaron que la autoridad monetaria colocó $98.889 millones en 'Leliq' a 28 días de plazo. Tasas y reservas del Banco Central En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s465 millones. Los plazos mostraron leves variaciones positivas y negativas dependiendo de la cercanía del vencimiento. Los meses de abril y mayo concentraron casi 30% del volumen operado, con tasas del 43,30% y 46,12% respectivamente.



Por último, las Reservas Internacionales del BCRA bajaron este miércoles u$s51 millones a u$s43.736 millones. (Ámbito)