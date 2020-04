Video: Estiman que este invierno no habrá problemas con la provisión del gas envasado

El Secretario Adjunto del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Biocombustibles de Entre Ríos, Pablo Ayala hizo referencia a la situación que se vive a nivel mundial por el precio del petróleo, por qué ello no impacta en los combustibles y avizoró que este invierno no habrá problemas con el abastecimiento del gas envasado.



"Hay un problema mundial en materia energética por la pandemia, en 100 años, el barril de petróleo nunca costó lo que está costando ahora", dijo en diálogo con Elonce TV.



En lo que respecta a nivel país, Ayala expresó que en relación al combustible se vive una situación "sumamente preocupante", no así en cuanto al gas envasado.



"Lo único que se está produciendo es gas, y me animaría a decir que dentro de esta pandemia no habrá escases, pero lo preocupante es el combustible. Tres refinerías tuvieron que dejar de trabajar pero no por faltante sino todo lo contrario, tienen stock y como hay poca demanda, tuvieron que parar".



Consultado en relación al precio de los combustibles y por qué no hay una baja en los mismos, Ayala indicó que "hay muchos intereses en juego y eso no se puede negar. Todas las empresas con representación nacional también hacen su juego en la variable de los precios. También hay un problema que parte desde el inicio, si tenemos las refinerías abastadas de combustible y no pueden vender, tampoco se puede hacer un ajuste o una baja; no hay demanda ni compra de la misma empresa; y nadie va a querer vender combustible a un precio menor del que lo compró".



Sobre cómo vienen trabajando durante la cuarentena el rubro del gas en garrafas, indicó que en algunos casos y por decisión del propio consumidor no se están colocando los tubos de 45 kilos y lo instalan los dueños de los domicilios. Y aclaró que los repartidores toman todas las medidas de prevención.



Finalmente, Ayala señaló que los precios de las garrafas se han mantenido desde antes de la pandemia "y no tendrían por qué ser elevados". Elonce.com