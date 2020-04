El Secretario de Trabajo confirmó que "no hemos tenido denuncias por despidos"

El Secretario de Trabajo confirmó que "no hemos tenido denuncias por despidos"

Ángel Zacarías, secretario de trabajo de la provincia, dialogó cony, reflexionó sobre la situación actual de los trabajadores, en el marco de la pandemia.En relación a las denuncias por despidos el secretario mencionó que "no hemos tenido denuncias por despidos, pero si hubo actividades que no estaban exceptuadas del aislamiento y los empleadores les pedían a los trabajadores que concurran normal", explicó el funcionario.Lo que más tenemos que preservar en este momento, es la relación laboral", mencionó Zacarías.A su vez el funcionario remarcó que "las medidas del gobierno nacional ayudaron mucho a que los empresarios puedan recurrir a esas herramientas para poder garantizarle el sueldo a los empleados".Teniendo en cuenta la medida de aislamiento, Zacarías indicó que "hay actividades que se encuentran cerradas y las que están abiertas, sus ventas se vieron resentidas. Con esta situación muchos empleadores no están en condiciones de afrontar la totalidad de los sueldos y los trabajadores lo comprenden".En relación a la situación de los empleados de transporte público de pasajeros, Zacarías comentó que ". Debemos tener en cuenta, que estas empresas, dependen mucho de los subsidios de Nación para poder hacer frente a los costos laborales" .