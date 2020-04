Efecto Covid 19: unos 160 millones de barriles de petróleo almacenados en el mar

La dificultad para encontrar almacenamiento disponible para el petróleo es una de las causas que explican los valores negativos que alcanzó el crudo en Estados Unidos. La infraestructura de almacenamiento de crudo se encuentra al límite y el excedente podría continuar en aumento durante las próximas semanas.



Hasta finales de marzo, en estas naves circulaban unos 10 millones de barriles de petróleo a través de las aguas del mundo, cerca del 10% del consumo diario mundial. Hoy, la cantidad de petróleo almacenado en los tanqueros alcanza los 160 millones de barriles.



El dato duplica la cifra de hace sólo dos semanas, y supone un nuevo récord histórico, muy por encima de los anteriores máximos, alcanzados durante la crisis de 2008 con cerca de 100 millones de barriles.



Desde principios de abril, varias empresas productoras estadounidenses comenzaron a reunir y a colocar en espera sus buques tanqueros en un mismo sitio. Este recurso denominado "granja de tanqueros" puede ser hasta tres veces más caro que almacenar en tierra. Solo como ejemplo, cada buque promedio tiene un costo diario de u$s 30.000.



"Muchas compañías optan por alquilar estos tanqueros por un tiempo, los llenan de petróleo, y los estacionan hasta que encuentran un cliente. El crudo por sí solo no tiene valor si no puede refinarse, de ahí la importancia de buscar dónde almacenarlo hasta que pueda ser procesado", dijo Ernie Barsamian, director de Tank Tiger, empresa que busca lugares dónde almacenar el petróleo.



Otras opciones de almacenamiento más próximas a refinerías o áreas de gran consumo, son los vagones ferroviarios, los oleoductos en desuso y las cuevas de sal. Esta última posibilidad es muy utilizada para contener las reservas estratégicas de petróleo en Estados Unidos.



El producto se guarda en enormes cavidades bajo tierra en los estados de Texas y Luisiana, porque la composición química de la sal y la presión evitan las filtraciones. En Europa, las cuevas utilizadas en Suecia, y en otros países nórdicos, están completas o con reservas ya selladas.

Como si con este escenario no alcanzara, 19 buques tanqueros conteniendo en total unos 40 millones de barriles de crudo de Arabia Saudita navegan en estos momentos en dirección a los Estados Unidos.



"Mi mensaje a los sauditas es que den la vuelta con los petroleros", señaló el senador republicano Ted Cruz desde su cuenta de Twitter.



La administración Trump anticipó que analiza bloquear los cargamentos sauditas o imponer fuertes recargos tarifarios. Fuentes del mercado señalaron a Reuters que Arabia busca opciones de almacenamiento de su crudo, pero muchas firmas se negaron. Otras fuentes afirman que Arabia Saudí analiza nuevos destinos para estos excedentes de crudo en caso de que Trump confirme sus amenazas.



Esto puede resultar muy costoso para Arabia Saudita porque deberá sumar los costos de una mayor navegación y de sobreestadía.



Fuente: Cronista.com.