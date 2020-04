Kulfas dijo que hasta octubre se van a restablecer la mayoría de las actividades

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó hoy que entre lo que resta del corriente mes y octubre próximo se van a restablecer la mayoría de las actividades en el país y que luego de ese plazo lo harán las vinculadas al turismo y el espectáculo.



En declaraciones al programa de radio CNN Economía, el ministro dijo que "hay muchas medidas que se pueden tomar para evitar los contagios y estamos trabajando en esa dirección con la guía que nos da Salud y los gobernadores".



Entre las iniciativas que se están evaluando enumeró "establecer distintos horarios en los colectivos, evitar las horas pico, distribuir mejor en el caso del comercio, cómo se va a mover la gente", para evitar la concentración en el transporte, el principal foco de contagio. Mientras que en el caso de la industria sugirió "aplicar más turnos".



El funcionario precisó que "la actividad turística mundial no se va a restablecer hasta noviembre o diciembre" y agregó que muchos "dan por perdido el 2020", en ese rubro.



"Estamos viendo que muchas actividades se las están rebuscando. Los restaurantes empezaron a trabajar el delivery" y si bien reconoció que "no suplanta todo lo que perdieron, al menos están logrando algún avance".



"El comercio electrónico se está rehabilitando y esto hace que muchos stocks se comiencen a vender y calculamos que las últimas actividades que se van a restablecer plenamente tienen que ver con el turismo y las culturales", señaló.



"Por eso pusimos en el decreto que esto se extiende hasta el mes de octubre porque estimamos que entre el corriente mes de abril y octubre la mayoría de las actividades se vana restablecer plenamente y los vuelos internacionales no van a tener actividad hasta ese plazo final", agregó.



En cuanto a las expectativas de inflación del corriente mes, Kulfas dijo que el "esquema de control de precios está funcionando razonablemente bien" y que "se está generando un abastecimiento normal, salvo algunos productos puntuales. Y los precios después de un mes complicado como es marzo, estamos viendo mayor quietud".



"Hemos hecho algunos controles para evitar las avivadas. Vemos una situación un poco más calmada", aseguró.



Por otra parte, calificó de "muy sensata" la propuesta de reestructuración de la deuda.



"Hay una propuesta que es una propuesta muy sensata. Sin duda hay que evitar el default, no es algo positivo para el país", dijo pero advirtió que "tampoco hay que pensar que cualquier renegociación hay que aceptarla. Hemos visto infinidad de veces firmar cualquier cosa y patear hacia adelante".



"Hay que trabajar en una propuesta sustentable, sostenible que plante al país de otra manera y estoy convencido que la propuesta del ministro Martín Guzmán va en esa dirección", concluyó Kulfas.