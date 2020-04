Anses suspende el cobro de créditos hasta junio y habilita trámites virtuales

La jubilación mínima y la AUH aumentaron 13% en el primer trimestre de 2020 mientras que la inflación en dicho período fue 7,8%. El 91% de los beneficios previsionales fue superior al aumento de los precios. — Alejandro Vanoli (@avanoliok) April 21, 2020

Vanoli, anunció que los 5,6 millones de jubilados, pensionados y titulares de otros beneficios que están endeudados con el organismo no deberán pagar las cuotas de sus créditos vigentes durante junio.La medida implicará "un esfuerzo para el Estado nacional" de $8.800 millones y significará "un alivio muy importante" de 3.000 pesos más en el bolsillo, detalló el funcionario.Vanoli destacó que el primer trimestre "los jubilados de la mínima, la AUH y las distintas pensiones tuvieron un aumento del 13%", mientras que "la tasa de inflación del trimestre fue de 7,8%", dijo."Los objetivos fundamentales de la política económica están orientados a empezar a paliar la situación muy difícil que están viviendo los sectores más vulnerables", remarcó el director ejecutivo de Anses.Por otra parte, Vanoli confirmó que este martes 21 de abril, comenzó a acreditarse el monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a las personas que habiéndose inscripto entre el 27 y 31 de marzo seleccionaron la opción de cobro por CBU, entre el 11 y el 15 de abril pasados.Además, Vanoli afirmó que "a partir del 6 de mayo, empiezan a cobrar quienes eligieron otras opciones de pago, cuya elección terminó este lunes", dijo el funcionario y agregó que son "cuatro millones de personas que eligieron diferentes modalidades de pago y hubo un remanente de ciudadanos que no hicieron uso de opción, por lo que"A partir de este miércoles, se habilita el mecanismo de atención virtual de Anses, para quienes les corresponde el beneficio de la IFE y tengan que acreditar distintos motivos por los que estaba pendiente, puedan hacerlo", dijo Vanoli y agregó que, explicó."acreditación de licencia por maternidad para cobrar el beneficio; trámites de jubilados y pensionados por beneficios que no pudieron cobrar y trámites de jubilaciones o pensiones que fueron suspendidos", mencionó el funcionario.