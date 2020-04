La brecha entre precios de góndola y el campo bajó 6,2 por ciento en marzo

La brecha de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios en el campo bajó 6,2 por ciento en marzo, respecto del mes anterior, por lo que acumula un descenso de 14,1% en tres meses y además es el nivel más bajo en 28 meses, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En ese aspecto, hubo 12 productos en baja y 13 con alzas de brechas, pero las caídas volvieron a superar a la magnitud de las subas.



La naranja lideró la baja en las brechas, con un descenso de 72,3%, seguida por la mandarina (-33,6%) y el repollo (-24,4%).



En promedio, los consumidores pagaron 4,4 veces más de lo que cobró el productor por los productos en la tranquera de sus campos, cuando en febrero la diferencia fue de 4,7 veces y en enero de 5,05.



Los datos surgen del Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora el sector de Economías Regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto, y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores.



En marzo, el IPOD agrícola bajó 6,1% y la brecha para esos productos promedió en 4,6 veces, ubicándose 19,3% abajo del mismo mes del año pasado.



El IPOD ganadero disminuyó a 3,38 veces (-6,4%) y se ubicó también 9,1% debajo del mismo mes de 2019.



La participación del productor en el precio final subió otro 2% en marzo, a 25,9%.



"En marzo no hubo ningún producto con brecha de dos dígitos, y eso es una buena noticia. La brecha mayor se detectó en el zapallito, donde el precio se multiplicó por 8,7 veces desde que salió del campo. Le siguieron, más atrás, el limón (7,9 veces), la pera (7,1 veces), la manzana (6,0 veces) y la mandarina (5,7 veces)", precisó la CAME.



"Los productos con menores brechas, en tanto, fueron: repollo (2,1 veces), pollo (2,2 veces), huevo (2,4 veces), brócoli (2,9 veces) y lechuga (3,1 veces)", añadió.