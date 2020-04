Fernández: "Las cuasimonedas están desterradas"

Política Fernández dialogó con intendentes y garantizó apoyo a quien lo necesite

"Las cuasimonedas están desterradas, fueron una emergencia de la convertibilidad¨, dijo Fernández al ser consultado sobre el sistema monetario en el marco de la crisis económica por la pandemia del coronavirus, y ante los rumores que circularon de la inserción de una moneda paralela.En ese sentido, el Presidente consideró, en una entrevista que brindó a La Voz del Interior, que el Estado tiene que ser "muy cuidadoso con la emisión y actuar con seriedad"."Lo que puede ser pan para hoy se puede convertir en hambre para mañana. Hay que entender que hay una emergencia y que debemos trabajar para que la economía no se caiga".Siguiendo con esta reflexión, el Presidente asumió que "hay que tratar de que, cuando todo esto pase, el país esté de pie para poder seguir como el día anterior al arranque de la cuarentena".Para eso el jefe de Estado apuesta a "agudizar el ingenio para que todo quede en pie, pero sin que la economía se mueva para que el virus no se propague", y consideró que "ese es el problema que tenemos que afrontar".En otro tramo de la entrevista, Alberto Fernández anticipó que desde el gobierno analizarán cada caso puntual para asistir a todas las provincias con dificultades financieras en el marco de la crisis económica, y puntualizó: "Si Córdoba necesita ayuda para pagar sueldos, se la daremos"."Tenemos un problema con las dificultades de pagos de salarios del sector público y también del privado. Hay muchas empresas que no están produciendo y, por lo tanto, no pueden pagarles a sus trabajadores", dijo el Presidente, y admitió que "el único socorro es el del Estado nacional".Sobre cómo hará el Estado para poder administrar esas ayudas a las provincias, Fernández reiteró que van a estar ayudando a todos, "empezando por los sectores más postergados y los más débiles", y afirmó que "hay un Estado presente, pero también tenemos que ser ingeniosos", y agregó: "Hay que dar pasos cortos y seguros". (Télam)