La UIA advirtió sobre caída de ventas y "serias dificultades" para pagar salario

La central fabril dio a conocer un sondeo realizado a más de 600 firmas sobre el impacto del COVID-19 en su actividad y evaluó que "los resultados muestran una delicada situación en la mayoría de ellas".



En ese sentido, consideró que "la crisis no segmenta y las empresas de todos los tamaños se ven afectadas".



"Hay un 72% de las empresas con caída de las ventas mayor al 60%", puntualizó la UIA y señaló que, dentro de ese grupo, el 65% son de actividades no exceptuadas, mientras que el restante 35% sí lo es.



De acuerdo con el informe, el 87% de las firmas tiene "serias dificultades" para pagar sueldos dado que el 64% manifiesta que no podrá pagarlos y otro 23%, que sólo podrá pagar aproximadamente la mitad.



Subrayó que "las empresas tienen un 75% de cheques rechazados en abril" y remarcó que, "en el caso de las más afectadas, casi un 40% de empresas tiene más del 30% de rechazos".



En tanto, sostuvo que "la mayoría de las empresas no pudo acceder a los programas de crédito".



"Hay 80% de empresas con dificultades para el pago de sueldos que no pudo acceder a crédito bancario", alertó la tradicional entidad y analizó: "Los resultados del estudio muestran caídas pronunciadas en la demanda y la producción con impacto negativo sobre las obligaciones financieras y salariales del sector industrial".



Además, afirmó que los datos relevados fueron compartidos con las autoridades nacionales para "mejorar la implementación de medidas vigentes y el diseño de iniciativas que atiendan las problemáticas descriptas".



La encuesta fue realizada entre el 13 y 15 de abril en diversas actividades, regiones y tamaño.