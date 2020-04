Gobierno relajará cuarentena en industrias con esquema provincia por provincia

"Alberto Fernández está diciendo a todos: ´Podemos pensar en abrir algunas cosas, pero me traen el protocolo´", relataron a NA fuentes cercanas al jefe de Estado, Alberto Fernández.



En ese marco, indicaron que "se podría analizar reabrir las industrias por provincia, siempre que tenga protocolo y una nota firmada por el gobernador, pero no toda esa industria en cualquier lugar del país".



Así, se "analizará cada caso provincia por provincia", porque para el Gobierno "hay actividades que con distanciamiento social se pueden abrir", pero "el problema es el transporte público, que es donde más se transmite el virus".



"De a poco se podrían empezar a abrir algunas actividades.



Nadie tiene una respuesta totalmente certera porque nunca hubo cuarentena en la historia del capitalismo moderno", señalaron.



Ante la certeza de que "esto va a seguir mucho tiempo", la pregunta que se realizan dentro del Gobierno es si "es momento de abrir" las industrias, dado que "el pico de contagios todavía no llegó", pero aclaran que se está "frente a un mundo que no sabe cuál es la mejor medida a tomar".



"El pico no llega porque sigue aumentando la cantidad de casos, pero no es pareja. Un día tenés 200, al otro 80 y así.



Lo que está marcando es crecimiento. Hasta que no tengas una semana entera, mínimo, de que todos los días progresivamente hay menos casos, implica que no pasaste el pico", describieron a NA.



Por último, las fuentes resaltaron que el mandatario "rápidamente se dio cuenta de que este era el problema que se venía y que iba a haber consecuencias gravísimas".



"La verdad es que el Presidente se adelantó, y esa es la verdad. Tenemos dos muertos por millón. El primer mundo tiene promedio 450 muertos por millón. Ahí no hay testeo que valga, es algo empírico", agregaron.



