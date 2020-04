El dólar blue subió a $105 : Es la cotización más alta de todos los segmentos

El Contado con Liquidación avanzó un 8,9% a $102,64 desde el miércoles 8 de abril (último día hábil de la semana pasada) mientras que el dólar Bolsa ascendió un 5,4% a $99,848 (aunque durante la semana superó los $100).



Gustavo Neffa, director de Research for Traders, destacó en diálogo con este medio que "tardíamente, se produjo una reacción violenta del mercado a los anuncios oficiales de asistencia económica (a algunos sectores productivos y sociales), la que se financiará con mayor déficit fiscal debido a la imposibilidad de tomar deuda externa o instrumentar nuevos impuestos".



Por su parte, Nery Persichini, jefe de Estrategia de GMA Capital, destacó en diálogo con Ámbito que la suba de los tipos de cambios implícitos responden a la "fuerte emisión monetaria del último mes, cuando la base monetaria creció casi $750.000 millones (+44%) desde principios de marzo". Cierre de este viernes En una jornada sumamente volátil, el dólar cerró mixto en el mercado bursátil luego de que el Banco Central anunció regulaciones sobre la tasa minorista y el mercado de cauciones.



El dólar "contado con liqui" avanzó un 0,5% por lo que la brecha cambiaria se ubicó al 55,85%. Asimismo, el dólar MEP -surge de la compra y venta de bonos en la bolsa porteña-, descendió un 3,4%, lo que dejó un spread del 51,6% con la cotización que se opera en el MULC.



Sucedió luego de que ayer el Banco Central anunció que regulará la tasa minorista que ofrecen los bancos, que no podrá ser menor al 70% de las Letras de Liquidez (Leliqs). Por lo tanto, el porcentaje mínimo del rendimiento de los plazos fijos deberá ser el 26,6%, ya que la tasa de referencia actual es del 38%.



Asimismo, estableció la restricción de la participación de las entidades financieras en el mercado de cauciones, que son alternativas de inversión a corto plazo.



Mientras tanto, el dólar blue cerró a $105 promedio, con una suba del 5% con respecto al cierre previo, en una plaza muy reducida dada la cuarentena dispuesta por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus, dijeron operadores. Por lo tanto, en la semana, subió $20. Mercado oficial En el mercado oficial, el dólar turista -con recargo del 30% por el impuesto PAÍS- sube 12 centavos a $88,35, de acuerdo al promedio de Ámbito. A su vez, el billete en el Banco Nación se vende a $67,25 en el canal electrónico, sin recargo. Mientras que la cotización promedio minorista de todos los bancos sube nueve centavos centavos $67,96.



De esta manera, el billete registró un avance de $1,16 (el turista) y de 89 centavos (el oficial sin recargo) durante la última semana.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 12 centavos a $65,86, un valor que se mantuvo a lo largo de todo el día, ya sea por intervención oficial o por la interacción de la oferta genuina.



La autoridad monetaria activó a lo largo de la sesión el abastecimiento de la demanda autorizada (vendió u$s40 millones) que no pudo ser atendida por los ingresos genuinos, finalizando la rueda con saldo negativo por su intervención. En este contexto, el volumen subió un 18% a u$s211 millones.



En la semana, el dólar mayorista acumuló una suba de 70 centavos respecto del cierre del miércoles pasado, la suba entresemana más alta desde la anteúltima semana de marzo pasado.



"Circunstancias locales e internacionales parecieron justificar la leve aceleración en el deslizamiento de los precios del dólar dispuesto por el Banco Central, cuya estrategia de regulación exhibe una adecuación que no altera la tendencia de los últimos meses", destacaron desde PR Corredores de Cambio.



El call mostró una pequeña baja volviendo a operarse al 9%. Los swaps cambiarios sumaron un total de u$s40 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el próximo lunes y martes. Mercado de futuros En el mercado ROFEX, se operaron u$s356 millones. Todos los plazos mostraron bajas, en especial a partir de julio donde las caídas fueron superiores al 0,6%. Los meses de abril y mayo concentraron poco más del 45% del volumen operado, con tasas del 45,21% y 47,38% respectivamente. Reservas del BCRA Por último, las Reservas Internacionales del BCRA bajaron el jueves por segunda jornada consecutiva. La merma fue de $14 millones, por lo cual la autoridad monetaria acumula u$s43.853 millones. (Ámbito)