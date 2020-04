El dólar blue cerró en un nivel histórico de $100

Los dichos del presidente del Banco Central en relación a que se están estudiando medidas para contener la disparada del dólar en el segmento bursátil produjo este jueves bajas de hasta el 9% durante gran parte de la rueda. Sin embargo, sobre el final, la noticia de la falta de acuerdo con los bonistas hizo que las pérdidas se recortaran de manera parcial.



El dólar "contado con liqui" se hundió un 6,1% a $102,10 por lo que la brecha cambiaria se achica al 55,3%. Asimismo, el dólar MEP -surge de la compra y venta de bonos en la bolsa porteña-, descendió un 4,6% a $103,37, lo que deja un spread del 57,24% con la cotización que se opera en el MULC.



Más temprano, el CCL tocó su mínimo en $100,97 y el Bolsa, en $98,58 pero, sobre el final de la rueda, recobraron algo de fuerza tras conocerse la noticia de que el país no alcanzó un acuerdo y que el viernes el Gobierno presentará mañana viernes una propuesta a los acreedores con una fuerte quita.



Así lo anunció el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una reunión el la quinta de Olivos que encabezó el presidente, Alberto Fernández con los gobernadores.



La jornada había empezado con una baja más profunda, como reacción a los dichos del presidente del Banco central, Miguel Pesce, quien había anticipado el miércoles tras el cierre del mercado que se está evaluando medidas para contener la disparada del dólar contado con liquidación, que en las últimas cuatro ruedas había subido más de un 20%.



El funcionario insistió con que la suba se relaciona con que "se han aprovechado de las circunstancias de la coyuntura, con sucursales de los bancos que no estaban abiertas y la baja tasa de interés, para llevar adelante maniobras especulativas que han actuado sobre los mercados de bonos, que son donde se refleja estos tipos de cambios".



Pesce adelantó este jueves el Directorio de la autoridad monetaria tomará "algunas medidas que creo van a tener efecto" en la "oferta de crédito que permite esta maniobra especulativa", en referencia a la caución bursátil. Por eso, el mercado operó a la espara de esas novedades.



Fuentes del mercado aseguraron a Ámbito que la baja del CCL y del MEP también estaría ligada a la posibilidad de que obliguen a los Fondos Comunes de Inversión de valuar sus tenencias en dólares al Tipo de Cambio oficial.



En las ruedas anteriores, los tipos de cambios registraron importantes aumentos en en medio de un renovado apetito por la dolarización, ante una mayor preocupación por las implicancias económicas de la acelerada expansión monetaria que debió impulsar el Gobierno para hacer frente a la crisis que genera el coronavirus.



Mientras tanto, el dólar blue cerró en niveles máximos históricos de $100 promedio, con una suba del 4% con respecto al cierre previo, en una plaza muy reducida dada la cuarentena dispuesta por el Gobierno ante la pandemia de coronavirus, dijeron operadores a Ámbito. BCRA absorbe pesos El Banco Central mantuvo sin cambios una tasa del 38% durante una subasta de Letras de Liquidez ('Leliq'), dijeron operadores. Agregaron que la autoridad monetaria colocó $134.523 millones en 'Leliq' a 28 días de plazo.



La autoridad monetaria absorbió $13.000 millones, que se suman a los cerca de $171.000 millones de la licitación del día anterior, con las que apunta a secar la plaza de pesos para frenar el avance del dólar en el segmento bursátil. Mercado oficial El dólar turista -con recargo del 30% por el impuesto PAÍS- subió 35 centavos a $88,23, de acuerdo al promedio de Ámbito. A su vez, el billete en el Banco Nación se vendió a $67,25 en el canal electrónico, sin recargo. Mientras que la cotización promedio minorista de todos los bancos avanzó 27 centavos a $67,87.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa ascendió 12 centavos a $65,74 en una rueda que registró el menor monto negociado del mes (u$s179 millones)



La moneda norteamericana operó algo más demandada que en jornadas anteriores, requiriendo del auxilio oficial para atender los pedidos de compra autorizados (el BCRA vendió u$s30 millones, según operadores). Los precios estuvieron casi todo el día en torno al valor de regulación del Banco Central, casi sin modificaciones a lo largo de toda la jornada.



Los máximos se anotaron en los $65,74 con la primera operación pactada, el mismo registro dispuesto por la autoridad monetaria para su postura de venta. La estrategia oficial volvió a combinar el abastecimiento de la demanda mayorista con ventas en los mercados de futuros que trataron de dar adecuada cobertura para estimular el ingreso de divisas desde el exterior. Puntuales operaciones registradas en $ 65,739 anotaron los mínimos, un valor que no pudo sostenerse hasta el final de la sesión. La ausencia de un buen flujo de ingresos privados generó la actividad oficial con ventas que abastecieron la demanda en los últimos minutos de la jornada.



Operadores señalaron que las restricciones y la caída de la actividad producto de la situación actual también se refleja en el volumen de negocios en el mercado local, cuyo promedio diario ya se ubica por debajo del que alcanzó el mes pasado.



El call money mostró una nueva suba operando al 10%. Los swaps cambiarios sumaron un total de u$s46 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para viernes y el próximo lunes. Mercado de futuros En el mercado de futuros ROFEX, se operaron u$s260 millones. Los plazos aceleraron mostraron pequeñas subas, de no más del 0,2%. Los meses de abril y mayo concentraron poco más del 45% del volumen operado, con tasas del 45,21% y 47,38% respectivamente. Reservas del BCRA Por último, las Reservas Internacionales del BCRA bajaron el miércoles u$s22 millones a u$s43.867 millones.