Redengas dio a conocer los canales de pago para abonar las facturas

La empresa Redengas SA, dio a conocer que ante la situación generada por la pandemia del Covid-19, que se ha decidido "", indicaron en un comunicado.Al mismo tiempo, Redengas SA informó al público en general, clientes y matriculados que se ". No obstante, se han adoptado diversas medidas tendientes a", explicó la empresa y detallóEn los casos de denuncias por emergencias, deben comunicarse telefónicamente al siguientenúmero: 0 800 555 7427 (0 800 555 RGAS) (de guardia permanente las 24 horas del día durantetodo el año). En dicho numero SOLO se atienden Denuncias y Emergencias.(se pueden abonar):-Vía Web, en nuestra oficina virtual: https://www.redengas.com.ar/oficina-virtual/acceso mediante el botón de pago, con débito o crédito.-Telefónico llamando al-Home Banking: Red Link (por el momento facturas no vencidas) y Red Banelco.-Débito automático en Banco de Entre Ríos o Sidecreer.-Pago Fácil.-Entre Ríos servicios S.A. (Se pueden abonar facturas vencidas y no vencidas)-Credibica.Liquidación de servicios Públicos (factura de consumo) y gestión de tu cuenta:- Registrándote en nuestra oficina virtual: https://www.redengas.com.ar/oficina-virtual/registro además de los pagos, podrás:>descargar tu factura,>consultar tu histórico de consumo,>consultar el estado de tu cuenta corriente y,>suscribirte para recibir en formato digital tu factura reduciendo el tiempo de entrega deesta. Podes agregar más de un suministro, el de tus abuelos, el de tus padres, etc.Documentación que debe adjuntar (formato del archivo PDF) a: tramites@redengas.com.ar -DNI-Si es propietario: escritura, boleto de compra-venta o instrumento legal que acredite latitularidad del mismo.-Si es inquilino: contrato de locación sellado.-No registrar deuda en otro domicilio.-DNI-Si es propietario: escritura, boleto de compra-venta o instrumento legal que acredite latitularidad del mismo.-Si es inquilino: contrato de locación sellado.-No registrar deuda en otro domicilio.-Final de obra aprobado (lo entrega el gasista matriculado).-DNI-Foto del medidor (debe visualizarse claramente el número de medidor y el contador deeste).-Libre deuda por consumo: se solicita por correo electrónico: tramites@redengas.com.ar -Constancia NO USUARIO: se solicita por correo electrónico: tramites@redengas.com.ar -Factibilidad: se solicita por correo electrónico: proyectos@redengas.com.ar -Interferencias: se solicita por correo electrónico: interferencias@redengas.com.ar -Gestionan todos los trámites vía web ? autogestión-Por el momento no se realizan inspecciones