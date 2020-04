Fernández lanzará hoy la propuesta para reestructurar la deuda

Economía Argentina pide postergar por un año los pagos al Club de París

El presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, anunciarán hoy la propuesta para reestructurar la deuda en dólares bajo legislación extranjera, confirmaron fuentes oficiales.El anuncio se realizará desde la Residencia de Olivos, está previsto que arranque a las 17:00 y el Presidente esté acompañado también por gobernadores.En el mercado creen que el recorte propuesto será de más del 50%, lo que es considerado una "propuesta agresiva" por parte de los fondos de inversión.El jefe de Estado quiere mostrarse junto a mandatarios provinciales para reflejar que su plan tiene consenso político en el país en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus.Argentina ya registró este miércoles una presentación ante la SEC (el ente regulador bursátil de los Estados Unidos).Allí indicó que puede llegar a emitir US$ 51.652 millones en nuevos bonos.Analistas de mercado entienden que la Argentina buscará un "período de gracia" para no pagar capital ni intereses durante 4 años.La oferta contemplaría una quita del 50% sobre el capital adeudado y recién este jueves se sabrá si, luego de los 4 años, el país ofrece pagar intereses acumulados por el período que no se pagó capital.La propuesta del Gobierno incluye la postergación del pago de intereses, es decir que no se abonarán los vencimientos del 2020 al 2023 y a partir de 2024, ofrecería pagar un interés del uno por ciento.El Gobierno propondría también subir ese uno por ciento en el pago de intereses medio punto porcentual en los años sucesivos, hasta llegar a un máximo de 4,5%.La Argentina plantearía también pagar entre 38 y 40 centavos de dólar por cada cien dólares, que hasta el momento representa la principal diferencia en la negociación con los acreedores, que reclaman una cifra por encima de los 50 centavos.El presidente Alberto Fernández convocó para hoy a "todos los gobernadores" a una reunión que se realizará en la Residencia de Olivos, con el objetivo de obtener "un fuerte respaldo" ante la renegociación de la deuda con bonistas.Así lo indicaron fuentes oficiales, que precisaron que "el Presidente realizó una convocatoria para todos los gobernadores, sin distinción de partidos políticos, a Olivos".En ese marco, detallaron que el encuentro sería "de manera presencial", aunque no descartan que algunos mandatarios provinciales se conecten por videollamada.Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, entre los mandatarios que confirmaron su presencia están Axel Kicillof (Buenos Aires), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Morales (Jujuy), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Mariano Arcioni (Chubut) y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.Durante el encuentro, el jefe de Estado "va a contarles los detalles de la oferta que (el ministro de Economía, Martín) Guzmán le va a presentar a los tenedores de deuda".En ese sentido, fuentes cercanas al Presidente afirmaron que en el Gobierno nacional están "convencidos" de que se podrá negociar la deuda, ya que "con tanta volatilidad en el mundo, una promesa de pago no es algo que se tenga que dejar pasar"."Si el resultado es positivo, en 30 o 40 días se podría tener el acuerdo con el Fondo (Monetario Internacional), lo que este año destrabaría 10 mil millones de dólares", señalaron.Por otra parte, las fuentes consultadas descartaron que durante la reunión con los gobernadores se traten cuestiones relaciones a una apertura gradual de la cuarentena, dado que "todo el foco va a estar puesto en la renegociación".Hasta el momento, el único que anticipó su ausencia es el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, quien informó que este jueves no asistirá al encuentro por integrar el grupo de riesgo frente al coronavirus."El gobernador Juan Schiaretti no podrá asistir a la reunión de gobernadores convocada por el Presidente de la Nación, programada para el día jueves 16 de abril en la residencia de Olivos", indicó la Provincia el Gobierno de Córdoba.En tanto, el vicegobernador, Manuel Calvo, participará en lugar de Schiaretti, quien se sumará al encuentro mediante el sistema de videoconferencia.