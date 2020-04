El Estado planea pagar parte del salario de los trabajadores privados desde mayo

El Gobierno nacional está evaluando que el Estado se haga cargo de una parte de los salarios de los trabajadores del sector privado a partir de mayo para aliviar la situación de las empresas ante la parálisis que genera la cuarentena obligatoria de prevención ante el Covid-19.



Así lo confirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al explicar que se está trabajando en una ampliación del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).



"Se está pensando ya en cubrir de manera directa parte de los salarios (de los trabajadores) del sector privado. Se van a generar herramientas", dijo el funcionario en diálogo con el canal América.



Kulfas indicó que esta medida se puso sobre la mesa de trabajo después de observar las complicaciones existentes en torno a los créditos bancarios con tasa del 24% que tienen garantía del Estado nacional.



"Yo diría que el acceso al crédito de las pymes es muy parcial, efectivamente. Hicimos un esfuerzo muy grande desde el Gobierno, pero es parcial", dijo el funcionario nacional y cuestionó a "algunos bancos" por poner trabas.



Según Kulfas, hoy las entidades financieras públicas están trabajando muy bien y se han comenzado a sumar bancos privados, aunque algunos de ellos siguen poniendo "excusas para no prestar" dinero a las empresas.



"Los recursos del Fondo de Garantías ya están depositados. La garantía del Estado Argentino está depositada. Si alguna pyme no pudiera pagar y hubiera que refinanciar, el Estado va a estar cubriendo esa situación", dijo el funcionario.



Y se quejó porque "hay bancos que directamente les dicen a las pymes que no tienen estas líneas (garantizadas) disponibles o les piden los balances de los últimos dos años certificados, lo cual es de imposible cumplimiento hoy".



El ministro indicó que se pensó en ampliar el ATP porque "una cosa era pensar herramientas para una cuarentena de diez o quince días" y otra es diagramar la situación con el aislamiento más extenso.



"Por eso estamos trabajando con el ministro de Economía y la AFIP para generar los mecanismos adecuados para que a principios de mayo haya recursos en las cuentas de los trabajadores", dijo el funcionario.