La semana que viene se podrá depositar y retirar dólares de los bancos

Según el funcionario, el sistema de turnos que se aplica desde esta semana en las entidades financieras es "un éxito", ya que "no hubo problemas prácticamente en ningún lado: las colas no fueron importantes y la gente respetó los turnos".En ese sentido, adelantó que la semana próxima continuará con la atención con turnos "pero no por terminación de DNI", como sí sucede a lo largo de esta semana.Este esquema transitorio de atención no incluye la posibilidad de recurrir a las ventanillas, por lo que los depósitos y la extracción de efectivo sólo puede realizarse a través de cajeros automáticos y autoservicios.En consecuencia, los ahorristas no pueden acceder a ahorros en dólares, algo que sí se habilitará desde el lunes 20, según lo dispuesto por el Banco Central.Pesce destacó además que el organismo que preside ya ha tomado medidas que permitieron "una baja generalizada de las tasas de interés".También, confió en que el sistema financiero acelere los préstamos a empresas para el pago de salarios.De acuerdo con datos del Banco Central, los bancos ya aprobaron créditos por 66.182 millones de pesos, de los cuales se desembolsaron 43.298,55 millones, a través de la línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa máxima del 24%, impulsada por ese organismo en el marco de las medidas que se tomaron para mitigar los efectos de la cuarentena en la economía.