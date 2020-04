Aseguran que hubo una "gran campaña" para la miel

Días atrás Campo en Acción visitó la empresa acopiadora de miel Apícola Alfa, en la localidad entrerriana de Viale. Allí conversó con el titular Omar Garayalde, quien brindó un pormenorizado detalle de la actual campaña apícola en Entre Ríos.



"Fue muy buen año para la miel, en cuanto a las cargas de miel realmente superamos todos los años anteriores. Lamentablemente con este problema opacó un poco esto, muchas cosas que teníamos planeadas se tuvieron que postergar", expresó Garayalde.



"La primera cosecha de monte y pradera fue bueno, la chilca no nos fue muy bien pero muchos de nuestros clientes si sacaron bastante miel. En general los rindes anduvieron 50/60 kilos pero el promedio general debe cerrar entre los 35kilos, nosotros vamos a andar entre 35/40 kilos de promedio", indicó. Valores "El precio de la miel para mi es bueno, por supuesto uno quiere un poquito más pero es bueno, si han subido mucho los gastos. Pese a esto creo que la apicultura está en una situación privilegiada, puede cargar y pagar todas las semanas regularmente. Nosotros tenemos 106/107 pesos el kilo más IVA y pago a 7/10 días", manifestó. Mercados "La empresa exportadora NOREVO tienen muchos compradores pero el más fuerte es Malasia, donde se encuentra la planta de Nestlé que consume mucha miel. A su vez Japón, Bélgica, Alemania entre otros", dijo.



"El consumo interno no es el mismo que otros productos, pero se vende. Quizás habría que concientizar para que la gente consuma un poco más de miel. También hay un desfasaje de los precios en los grandes supermercados", resaltó.





Manejo de fin de temporada en la colmena



"En nuestro caso terminamos la extracción, ahora resta limpiar toda la sala. Ahora se sigue la curación de abejas contra la varroa que es lo que más nos afecta. Dentro de 20/30 días hay que recorrer para alimentar", manifestó.



Y dijo que "en lo sanitario fue un año normal, muy pocas colmenas muertas no hemos tenido problemas de fumigaciones en los colmenares, no hemos tenido problemas de varroa hasta ahora. Diría que fue un año perfecto".