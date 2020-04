La Anses abrirá una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, adelantó que a partir del miércoles 22 de abril, se habilitará una nueva instancia para que las personas que no ingresaron a la primera etapa del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puedan actualizar sus datos para poder recibir la ayuda de $10.000."Estamos habilitando a partir del 22 de abril una nueva instancia para que todos aquellos que tengan que actualizar datos o que han tenido una novedad personal o socio-económica que amerite ser incluido en este beneficios, puedan hacerlo", dijo Vanoli durante un mensaje grabado en la Casa Rosada.Del total de personas pre inscritas para poder acceder al IFE, más de 4 millones no cumplieron con los requisitos previstos, ya sea porque en su grupo familiar alguno de los miembros contaba con trabajo en relación de dependencia o porque perciben un subsidio por desempleo o jubilación.En base a los números informados por Vanoli, algo más de dos millones de solicitudes fueron rechazadas porque quienes solicitaban esta ayuda tenían ingresos provinciales, nacionales o en relación de dependencia, eran monotributistas categoría C o superior, o figuraban como autónomos, o bien poseían ingresos gastos o bienes registrados por la AFIP.