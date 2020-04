El dólar turista subió 47 centavos a $87,66

El apetito por la dolarización, en medio de la incertidumbre por el coronavirus, la renegociación de la deuda, junto a un exceso de pesos y la fuerte caída de las tasas, provocó este lunes una nueva disparada de los tipos de cambio implícitos, con subas de hasta casi el 8%, que llevaron al dólar a superar primera vez los $100 en la Bolsa.



En este contexto, el Contado con Liquidación se disparó un 7,9% y perforó ampliamente los $100, para ubicarse a $102,21, por lo que la brecha cambiaria se amplió al 56,3%, la más alta desde dines de 2015.



De manera similar, el dólar MEP -que surge de la compra y venta de bonos en la bolsa porteña- escaló un 7,2% a $101,09, por que dejó un spread del 54,6% con la cotización que se operó en el MULC (a $65,38).



Christian Buteler, analista financiero, relacionó la disparada de los dólares bursátiles con el "exceso de pesos" y el "desarme de posiciones en moneda local a raíz de la fuerte caída de las tasas".



"Muchos prefieren directamente dolarizarse y el segmento bursátil es el única opción", resaltó en diálogo con Ámbito.



Ramiro Castiñeira, de de la consultora Econométrica, explicó a este medio que "el Gobierno está financiado la cuarentena con emisión, o lo que es lo mismo, está financiando la cuarentena con inflación. La emisión empieza a empujar los precios y el primero que reacciona es el CCL".



Juan Paolicchi, economista de Eco Go, puntualizó "el desplome en las tasas de interés que le llegan a los ahorristas incentiva la dolarización".



El proceso alcista en estas cotizaciones se venía gestando gradualmente en las últimas semanas (el CCL avanza más de un 15% en lo que va del mes), ya que la fuerte expansión monetaria, producto de la importante emisión de pesos, venía siendo "amortiguada" por la mayor necesidad transaccional de la moneda local por parte de los agentes económicos, ante la cuarentena obligatoria, que busca limitar la propagación de la pandemia del coronavirus.



Pero, evidentemente, con el transcurrir de los primeros días de abril los tiempos se han acelerado, producto además de la incertidumbre que genera la renegociación de la deuda soberana, con la creciente posibilidad de un default.



A ello, tampoco debe soslayarse una coyuntura compleja a nivel internacional por los efectos que provoca la pandemia en todas las economías de los países, entre ellos, la devaluación de las monedas emergentes frente al dólar, que termina presionando también al peso argentino.



Mientras tanto, el dólar blue continúa casi sin negocios referenciales ante la falta de operadores en el mercado dada la cuarentena dispuesta por el Gobierno. Operadores dijeron que se escucharon valores esporádicos de $89,25 por dólar para la venta, con lo que avanzó un 5% con respecto a últimos valores de cierre. Mercado oficial Tras el fin de semana largo, el dólar turista - cuenta con el recargo del 30% por el Impuesto PAÍS-, subió 47 centavos a $87,66, según el promedio de Ámbito en bancos y casas de cambio de la city porteña. Fue porque el promedio del billete minorista ascendió 36 centavos a $67,43.



En tanto, en el Banco Nación cerró a $66,75 en el canal electrónico.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa avanzó 22 centavos a $65,38 en una rueda de bajo volumen de negocios (cayó 22% a u$s195 millones) y con una mayor oferta privada, que permitió a la autoridad monetaria comprar más de u$s30 millones, según fuentes del mercado.



Los máximos se anotaron en los $65,38 con las primeras operaciones formalizadas, el mismo precio que fijó para hoy la autoridad monetaria. La oferta privada acompañó la estrategia oficial, con posturas de venta que fueron supliendo el papel del Banco Central en la función de abastecer la demanda autorizada. Muy puntuales operaciones registradas en $ 65,379 marcaron el mínimo de la jornada, un nivel que fue desplazado por las compras del BCRA que llevó los precios sobre el cierre al nivel más alto de la sesión.



"Si bien el ajuste de hoy es más intenso que el de las últimas jornadas de la semana pasada, no hay que perder de vista la menor cantidad de días operativos hábiles (por el feriado de Semana Santa) que seguramente influyeron en la determinación de la magnitud de la corrección dispuesta por el Banco Central", mencionaron desde PR Corredores de Cambio.



El call mostró una nueva merma operando al 8,5%. Los swaps cambiarios sumaron un total de u$s56 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el martes. Reservas del Banco Central En el Rofex, se operaron u$s456 millones. Los plazos mostraron leves subas, alrededor del 0,2%. Los meses de abril y mayo concentraron menos del 30% del volumen operado con tasas del 38,09% y 43,27% respectivamente. El 40% del volumen operado fueron roll over a partir de junio/julio hasta agosto/septiembre.



Por último, las Reservas Internacionales del BCRA ascendieron el miércoles u$s84 millones a u$s43.804 millones y acumulan un crecimiento de u$s219 millones en las últimas seis jornadas.