Autopartistas piden a la UOM "bajar los salarios a la mitad por tres meses"

Las medidas del gobierno nacional para afrontar la pandemia del nuevo coronavirus tuvieron repercusiones en todos los ámbitos. El sector automotor, que ya venía golpeado, atraviesa una nueva y caída en la actividad. Por eso es que la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) le envió una carta a Antonio Caló, titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). "La imposibilidad de producir, la casi inexistente demanda, la ausencia de actividad comercial y las dificultades para efectuar cobranzas ya han generado faltantes de caja para afrontar los gastos mínimos del sector", sostiene el documento firmado por Raúl Amil, presidente de AFAC.



El comunicado también detalla la caída de las ventas sufridas en los últimos años, para dar cuenta del deterioro del sector. Agrega que el actual contexto implica una "escasez absoluta de fondos líquidos para afrontar las obligaciones, en particular salarios".



Además, añade que "no es una solución viable recurrir al endeudamiento en un contexto donde la inexistencia de ingresos suficientes presentes y futuros hace imposible sostener el repago de la deuda". Por eso es que considera que la actual crisis sanitaria "es también económica, no financiera".



De esta manera, la propuesta es reducir salarios para "evitar situaciones que atenten contra la paz social en las empresas y actitudes abusivas de cualquiera de las partes que lleven a innumerables casos de conflicto".



Puntualmente, el acuerdo que proponen es un esquema de suspensiones "con un ingreso mínimo para los equipos de trabajo de una suma no remunerativa equivalente al 50% del salario ´de bolsillo´ para los meses de abril, mayo y junio".



El documento justifica el pedido en la necesidad de "preservar la supervivencia de las empresas, pensando no solo en el empleo actual sino también en el futuro".



Cronista.com.