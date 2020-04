Talleres mecánicos vuelven al trabajo "con incrementos en precios de repuestos"

Este lunes entró en vigencia el decreto del gobierno nacional que amplía el listado de sectores exceptuados de la cuarentena obligatoria y que incluye a la actividad bancaria "con turnos", las personas con discapacidad, librerías con entrega a domicilio y talleres mecánicos.dialogó con Miguel Duerto, encargado de un taller mecánico y señaló que es "una situación compleja y complicada" la que se vive por la pandemia del coronavirus, "no sólo para los talleres sino para todos los comerciantes en sí, a casi un mes de todo esto, se complica por el tema de que no hay movimiento de nada. De a poco tratamos de reorganizar todo y tomar las medidas de precaución pertinentes para seguridad de los clientes y nuestra".Sobre la flexibilización a partir de la cual pueden comenzar a trabajar, destacó que "a partir de hoy empezó a sonar el teléfono, pero veníamos demasiado tranquilos. Estábamos parados, como todos los comerciantes. Se toman medidas de desinfección sobre los autos y se toman turnos con distanciamiento de 40 minutos o una hora".Consultado sobre los costos, Duerto indicó que en lo que respecta a la mano de obra no hubo variaciones "porque lo podemos manejar nosotros; pero hubo incrementos en los precios de los repuestos de todo tipo, es algo que nos excede, por eso confeccionamos un presupuesto previo y una vez que el cliente lo autoriza ahí se realiza la intervención sobre el vehículo".Finalmente, el trabajador graficó que "ni siquiera en la época del 2001 y con la pseudo moneda, pasamos lo que estamos pasando ahora".