Autos: Se difiere por 12 meses el pago de aumentos de cuotas de planes de ahorro

Después de una larga y difícil negociación con las empresas del sector, el Gobierno dispuso el diferimiento por 12 meses de los aumentos que sufrieron los planes de ahorro previo para la compra de autos con una reducción de entre 10% y 30% de los valores de las mismas. Todo el monto diferido se pagará a partir de la cuota 85, cuando finaliza el plan. El beneficio rige para las suscripciones realizadas entre el 1 de abril del 2018 ? fecha en que se produjo la primera devaluación fuerte de los últimos años ? hasta el 30 de septiembre del 2019. Las administradoras de este sistema deberán ofrecer esa alternativa, que será optativa para los suscriptores, hasta el 30 de agosto de este año. Podrán acceder los clientes con contratos vigentes en período de ahorro o adjudicados como también aquellos que, por distinto motivo, hubieran sido dado de baja. Por ejemplo, los casos que entraron en mora. De esta manera, esos suscriptores podrán activar el plan con los mismos beneficios.



En el caso del porcentaje de deducción, se estableció una rebaja de 10% para las últimas cuatro cuotas, de 20% para las cuatro anteriores y de 30% para las primeras cuatro.



Esta decisión se tomó ante los reclamos de miles de usuarios que vieron incrementar las cuotas de los planes en más de 200% en los últimos dos años como consecuencia de los aumentos de los 0km a raíz de la devaluación del peso.



La resolución 14/2020 de la Inspección General de Justicia fue publicada en el Boletín Oficial fue elaborada por la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo, después de acordar con la asociación que agrupa a las terminales (ADEFA) y la cámara que administra los planes (CAPA)



Estos son los puntos principales de la norma que ya entró en vigencia:



Artículo 1° - Las entidades administradoras de planes de ahorro bajo modalidad de "grupos cerrados", deberán ofrecer a los suscriptores ahorristas y adjudicados titulares de contratos cuyo agrupamiento se haya producido con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, la opción de diferir la alícuota y las cargas administrativas de acuerdo con el esquema que se expone en el artículo 3°. El diferimiento podrá hacerse sobre hasta un máximo de doce (12) cuotas consecutivas por vencer al momento de ejercerse la opción.



El diferimiento deberá ser ofrecido a partir de la fecha de vigencia de esta resolución y mantenerse por un plazo que vencerá el 30 de agosto de 2020.



Artículo 2° - Podrán optar por el diferimiento los suscriptores con contratos vigentes, en período de ahorro y adjudicados, y en este caso hayan o no recibido el vehículo, y también aquellos cuyos contratos a la fecha de vigencia de la presente y desde el 1° de abril de 2018, se hallen extinguidos por renuncia, rescisión o resolución, los cuales deberán al momento de ser adjudicados cancelar el importe de las cuotas en mora. Si efectuaren oferta de licitación y fueren adjudicados, el monto de la cantidad de cuotas puras licitadas se imputará a la deuda vencida.



No podrán optar los suscriptores que hayan promovido causas judiciales y obtenido medidas cautelares con incidencia sobre el pago de sus cuotas y que se mantengan en tal situación a la fecha de vencimiento del plazo para ejercer la opción previsto en el artículo anterior. Si obtuvieren tales medidas después de haber optado por el diferimiento, éste quedará sin efecto.



Artículo 3° - De las doce (12) o menor cantidad de cuotas consecutivas por vencer sobre las que podrá ejercerse la opción, se diferirán los porcentajes siguientes:

a) de las últimas cuatro (4) o menor cantidad se diferirá un diez por ciento (10%);



b) de las cuatro (4) anteriores o menor cantidad, un veinte por ciento (20%);



c) de las cuatro (4) primeras o menor cantidad, un treinta por ciento (30%).