Los bancos reabren esta semana: Recuerdan que hay que sacar turno

BANCO ENTRE RÍOS

Desde este lunes, las entidades bancarias abrirán al público y empresas en general para realizar trámites presenciales. Sólo harán pagos por caja a jubilados y pensionados que no posean tarjeta de débito, según terminación de DNI.Con turno previo, los bancos abrirán esta semana al público y empresas en general para realizar trámites presenciales, y sólo harán pagos por caja a jubilados y pensionados que no posean tarjeta de débito, según terminación de DNI.Por su parte, las casas de cambios deberán permanecer cerradas, aunque seguirán pudiendo realizar operaciones en forma remota.El presidente Alberto Fernández decidió extender el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril.Quienes necesiten asistir a la sucursal a realizar algún trámite presencial deberán previamente sacar un turno on line.El BCRA dispuso que esa gestión deberá hacerse mediante home banking, y que el cliente recibirá por mail el turno asignado por el banco. Según el Central, ese mail le servirá para poder circular ese día entre su hogar y la sucursal correspondiente.El cronograma se determinará según dígito de terminación del DNI del cliente (personas humanas) o dígito verificador de la CUIT (personas jurídicas).Lunes 0 y 1;Martes 2 y 3;Miércoles 4 y 5;Jueves 6 y 7;Viernes 8 y 9.El BCRA advirtió que las entidades "deberán continuar sujetándose a un estricto cumplimiento de las normas sanitarias para preservar la salud de los clientes y trabajadores bancarios y no bancarios".Tendrán que garantizar "la provisión a los trabajadores de todo elemento sanitario y de limpieza para poder desarrollar su tarea y el cumplimiento de las distancias interpersonales de seguridad estipuladas por la autoridad sanitaria".El BCRA resolvió que las casas de cambio "continuarán impedidos de abrir sus sucursales para la atención al público, sin perjuicio de que podrán continuar operando en el mercado cambiario entre ellas, con entidades financieras y con clientes en forma remota".A partir del próximo lunes 13, el Banco Entre Ríos comenzará con la atención del público en general y empresas para realizar diferentes operaciones que no sean por ventanilla y según el cronograma dispuesto por el BCRA por terminación de DNI (personas humanas) o dígito verificador del CUIT (personas jurídicas), y con turno acordado previamente a través de la página web www.bancoentrerios.com.ar/mis-turnos-web, sin el cual no se podrá acceder a la sucursal.La atención por cajas queda exclusivamente reservada para el pago de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) o correspondientes a la jurisdicción provincial y sólo los días que indican los cronogramas de ANSES, no siendo necesario para ello la obtención previa de turno. La atención por caja se orienta principalmente a jubilados y pensionados sin Tarjeta de Débito.Los jubilados y pensionados en el momento de ir al banco a cobrar, podrán aprovechar para hacer otro trámite.Desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, el público en general sólo podrá realizar operaciones que no requieran atención por ventanilla como: gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a su caja de seguridad, hacer gestiones vinculadas a sus cuentas, pero contando con un turno previo. Los depósitos, extracciones y pagos deberán seguir realizándose a través de los cajeros automáticos y terminales de autoservicio.El horario será el habitual de atención bancaria con una extensión de dos horas después del cierre (de 8 a 15 hs en Entre Ríos).Los clientes deberán solicitar un turno previamente en la página web del Banco Entre Ríos (www.bancoentrerios.com.ar/mis-turnos-web) y recibirán un comprobante con el día de la cita, identificación de la persona (nombre completo y número de identificación) y ubicación de la sucursal a la que deberá dirigirse.El comprobante le servirá a la persona de permiso de circulación entre su domicilio y la sucursal bancaria.En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Banco Entre Ríos apela a la responsabilidad y comprensión de sus clientes y les solicita expresamente que sólo se acerquen a las sucursales quienes realmente lo necesiten (con turno acordado) y los beneficiarios que deban percibir sus haberes y no cuenten con la Tarjeta de Débito, a fin de respetar las recomendaciones sanitarias y evitar aglomeraciones e inconvenientes que pongan en riesgo la salud de todos.El Banco Entre Ríos continúa implementando un estricto protocolo de seguridad e higiene para preservar la salud de los clientes y de los trabajadores bancarios, asegurando la limpieza y el cumplimiento de las distancias interpersonales estipuladas por la autoridad sanitaria.El Banco les recuerda a sus clientes que tienen a disposición todos los canales electrónicos para realizar operaciones bancarias de manera cómoda, rápida y segura, las 24 horas: https://www.bancoentrerios.com.ar/cuidarnos. Además, desde las redes oficiales del Banco Entre Ríos (Facebook, Twitter e Instagram) se responden todas las consultas de clientes y usuarios.