Desde el lunes, Banco Entre Ríos atenderá al público solo con turno previo

Cronograma para público general

Solicitud de turnos

web, sin el cual no se podrá acceder a la sucursal.. La atención por caja se orienta principalmente a jubilados y pensionados sin Tarjeta de Débito.Desde el lunes 13 y hasta el viernes 17, el público en general sólo podrá realizar operaciones que no requieran atención por ventanilla como: gestionar un préstamo, presentar documentación, acceder a su caja de seguridad, hacer gestiones vinculadas a sus cuentas, pero contando con un turno previo.Los clientes sólo podrán concurrir a las sucursales el día de la semana asignado según el cronograma que contempla el último número del DNI (personas humanas) y el dígito verificador del CUIT (personas jurídicas), y con el turno acordado previamente con el Banco.Los clientes deberán solicitar un turno previamente en la página web del Banco Entre Ríos (www.bancoentrerios.com.ar/mis-turnos-web) y recibirán un comprobante con el día de la cita, identificación de la persona (nombre completo y número de identificación) y ubicación de la sucursal a la que deberá dirigirse.En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Banco Entre Ríos apela a la responsabilidad y comprensión de sus clientes y les solicita expresamente que sólo se acerquen a las sucursales quienes realmente lo necesiten (con turno acordado) y los beneficiarios que deban percibir sus haberes y no cuenten con la Tarjeta de Débito, a fin de respetar las recomendaciones sanitarias y evitar aglomeraciones e inconvenientes que pongan en riesgo la salud de todos.El Banco Entre Ríos continúa implementando un estricto protocolo de seguridad e higiene para preservar la salud de los clientes y de los trabajadores bancarios, asegurando la limpieza y el cumplimiento de las distancias interpersonales estipuladas por la autoridad sanitaria.Además, desde las redes oficiales del Banco Entre Ríos (Facebook, Twitter e Instagram) se responden todas las consultas de clientes y usuarios.